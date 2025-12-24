LINE最新詐騙手法曝！1招偽裝成官方網站 他驚：不知不覺上當

生活中心／游舒婷報導

詐騙無所不在！一名網友日前在網路上分享，現在連在網路上下載LINE電腦版都有被詐騙的風險，他表示自己在網路上搜尋LINE，竟然被拐進詐騙網站，讓他趕緊發文警示大家要小心。

LINE電腦版出現假冒網站。（圖／取自Google）

該名網友在Dcard上發文，表示自己剛入職的第一天，拿到新電腦就開始安裝常用的軟體，沒想到下午就被公司的資訊人員通知「電腦有異常」，但一直想不到是哪裡出了差錯，直到後來才發現，竟然是自己在Google上查詢的LINE軟體，實際上是假冒的。

從該名網友發出的照片中可以看到，明明是在Google上查詢，第一個出現的卻是假冒的網站，官方的網址是「line.me」，但這個網站卻是「lineoe」，一不注意真的會點錯，而根據其他網友的整理，總共有幾個假line網站網址需要注意，分別是：

www.lineoe.com

www.linecl.com

www.linerm.com

www.linawin.com

www.linecnc.com

而記者實際搜尋，在Google搜尋欄上搜尋「LINE 電腦版」，現在的第一個順序雖然是正確的網站，但第二個就是假冒的，一不小心真的會上當，要特別注意。

