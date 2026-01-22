LINE爆「新型盜號手法」 官方急發3大警告

LINE官方部落格今日發布重要警訊，指出近期接獲大量用戶回報帳號遭盜取案例。經調查發現，詐騙集團採用全新手法，利用民眾對免費好康的心理進行詐騙。

根據LINE官方說明，不法分子會以遊戲虛寶、優惠序號等免費好康作為誘因，接近目標用戶。詐騙過程分為三個步驟：首先要求用戶將自己的LINE帳號綁定到指定的Apple或Google帳號；接著索取LINE簡訊認證碼；最後還會要求回傳LINE設定畫面截圖作為確認。一旦用戶按照指示完成這些操作，帳號控制權將完全落入詐騙集團手中。

LINE強調，簡訊認證碼是帳號安全的重要防線，僅會在用戶自行換機或重新登入時使用。任何向用戶索取認證碼的行為，幾乎都可判定為詐騙。一旦交出認證碼，不僅帳號會被盜取，好友名單與聊天紀錄也可能一併流失。

關於帳號綁定功能，LINE官方解釋，將LINE帳號綁定Apple或Google帳號原本是一項保護機制。當帳號發生異常或遭盜用時，能夠提升找回原帳號的機會，保留好友名單與已備份的聊天紀錄。然而關鍵前提是，所綁定的必須是用戶自己的帳號。若綁定他人或陌生網友提供的帳號，等同主動將帳號控制權交給對方。

LINE官方特別提出三點防範要點。第一，對於免費好康應保持警覺心態；第二，LINE認證碼只有在自己換機時才需要使用，任何索取認證碼的要求都是詐騙；第三，綁定Apple或Google帳號雖有助於帳號救援，但絕對不可綁定他人帳號。

詐騙集團正是利用民眾對安全設定不夠熟悉的弱點，將原本的保護機制轉變為詐騙工具。LINE呼籲，面對任何要求操作帳號設定、綁定陌生帳號或提供認證碼的訊息，都應立即提高警覺。切勿因一時貪圖免費好康，導致多年使用的LINE帳號及重要資料付諸流水。

