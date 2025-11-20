LINE用戶小心！官方曝「帳號沒做1步驟」 被盜難救回

LINE推出帳號健檢，除了綁定電話號碼、電子郵件跟確認密碼外，還加上Apple或Google帳號綁定，綁定後可以在手機遺失或被盜走的情況下找回帳號。LINE官方提醒，如果帳號救不回來，好友名單，聊天記錄都會消失，且無法匯入新帳號。

LINE在台灣官方BLOG發文指出，在日常生活中，LINE幾乎是每個人每天都會打開的App，不論是聊天、工作群組還是重要的照片回憶，都存在裡面。但若帳號綁定不完整，一旦手機遺失或帳號被盜，帳號裡的好友跟訊息可能再也回不來。

對於「帳號健檢」功能，LINE官方解釋，可以在手機上打開LINE→主頁→右上角齒輪圖示（設定）→我的帳號，完成並確認電話號碼、電子郵件及密碼，前兩者必須還能使用。最後綁定Apple或Google帳號，兩者或至少其中一個。綁定後會顯示「取消同步」，代表綁定成功。

LINE官方提醒，綁定的動作「不」需要透過任何「網頁」進行「認證」，在自己手機上的LINE App設定就好，LINE「不會」主動要求用戶在其他網站輸入資料，也「不會」主動寄出驗證信，「僅會在用戶設定完電子郵件帳號時，系統會自動發送驗證信件至信箱讓用戶完成設定」。另外，每一組電話、電子郵件、Apple或Google帳號，都只能綁定在一個LINE帳號上。

LINE官方最後強調，帳號健檢完整綁定後，在手機遺失、誤刪LINE App、帳號被詐騙集團搶走等情況下，幫助用戶重新登入原本的帳號。

