LINE用戶小心！少做「1關鍵步驟」帳號找不回 官方：聊天記錄恐消失

LINE表示，如果沒有完成健檢的手機若遺失，好友資訊可能就再也找不回來。圖／翻攝自LINE官網

LINE是台灣最多人使用的通訊軟體之一，官方19日宣布啟動「帳號健檢」的提醒機制，官方建議用戶完成帳號健檢，如果沒有完成健檢手機遺失或是帳號被盜，好友資訊可能就再也找不回來。健檢方式很簡單，只需要進行3個基本設定，再加上綁定Apple或Google帳號能完成。

LINE官方指出，LINE健檢只要在手機上打開LINE，點選主頁—右上角齒輪圖示（設定）—我的帳號，進行電話號碼、電子郵件、密碼設定後，再將帳號綁定Apple或Google帳號即可。綁定後會顯示「取消同步」，則代表綁定成功。LINE提醒，每組電話、電子郵件、Apple或是Google帳號都只能綁定一個LINE帳號，重複綁定帳號會被覆蓋而失效。

LINE官方表示，進行LINE健檢完成綁定後，若手機遺失、誤刪LINE App、帳號遭詐團搶走時就可以靠著綁定找回帳號。若帳號救不回來，好友名單，聊天記錄等都會一併消失，無法匯入新帳號，部分情況下，即使有備份也可能無法還原所有聊天紀錄。所以趕緊綁定完成，是保護自己帳號的關鍵步驟。

官方建議進行綁定，這樣在手機遺失時才可順利找回。圖／翻攝自LINE

LINE官方透露，自19日起LINE將針對未完整綁定的用戶，發送提醒通知，這是LINE官方為引導用戶強化LINE帳號設定，以每季為頻次所進行的帳號健檢宣導，會固定透過名稱「Service Messages 」綠盾官方帳號，來提醒用戶進行LINE帳號健檢。

「Service Messages 」綠盾官方帳號，是LINE通知用戶專用的官方帳號，因此無法封鎖，才能確保用戶確實收到重要資訊。若您有收到提醒訊息如下，代表帳號綁定還不完整，需盡快完成設定。

LINE提醒，綁定的動作不需要透過任何網頁進行認證，在自己手機上的LINE App設定就好，LINE不會主動要求用戶在其他網站輸入資料，也不會主動寄出驗證信，僅會在用戶設定完電子郵件帳號時，系統會自動發送驗證信件至信箱讓用戶完成設定，請民眾多加小心詐騙。



