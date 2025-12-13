LINE用戶必看！前5名詐騙手法全曝光 絕不能交出「這串數字」
即時中心／高睿鴻報導
科技發展帶來便利，但也讓不法行為傳播更快、更容易，台灣近年不僅詐騙案猖獗，線上及網路詐騙的受害民眾更是暴增；尤其，我國最大宗通訊軟體「LINE」，更早已淪為假帳號、釣魚詐騙的溫床，牽涉的案件及財損，都早已高昂到不可計數。對此，LINE官方再次宣導「常見5大詐騙手法」，強調釣魚網頁、仿製網頁、騙取填寫資料，都是常見手法；關鍵在於「簡訊認證碼」，一旦用戶交出，帳號就會立刻被盜走。
LINE團隊表示，詐騙手法不斷推陳出新，但據觀察，最常見的套路包括，透過對話、釣魚網頁（有些會偽冒成LINE的網頁），試圖誘騙用戶填寫資料，尤其是讓填寫LINE簡訊認證碼。但官方嚴正警告，一旦用戶交出這個認證碼，帳號就會立刻被盜走；然後，歹徒很可能將冒用用戶的身份，進一步詐騙用戶的親朋好友的帳號、甚至是錢財。
因此，Line首先給出3點提醒：第一，認證碼不可給，給了帳號就被盜！Line表示，保護帳號從你我做起，不貪心、不輕信來路不明的訊息，就能減少不法之徒的可趁之機。第二，只有用戶「移動帳號」時，才需要輸入認證碼；不在其他任何時機給出LINE簡訊認證碼，能大大降低LINE帳號被盜的風險。第三，慎防詐騙；盜帳號的下一步，就是為了進行詐騙，因此LINE也在簡訊認證碼加上「慎防詐騙」的提醒字樣。
LINE另也強調，如果對收到的訊息有任何疑問，記得先向官方管道查證，或直接打電話給朋友確認。接著，LINE也提出詐騙的5大手法，並表示，雖然這些手段的「藉口」五花八門，但共同點就是，要想辦法騙到用戶的LINE簡訊認證碼。
第一名：免費抽遊戲幣
LINE表示，蛋仔派對的蛋幣、或傳說對決的貝殼幣，都是常見的幌子。用戶從社群平台上認識陌生網友，對方可能誘導加入未認證的官方帳號；並透過話術，要求用戶提供電話號碼、LINE簡訊認證碼，以獲得登記領取獎勵的資格。
詐騙犯常以「免費抽遊戲幣」為藉口，騙取LINE用戶的認證碼。（圖／LINE提供）
第二名：填寫超商寄送資料
LINE說明，用戶在社群平台、像是Facebook社團上，看到免費物品贈送的資訊；對方表示，可用7-11超商賣貨便、或是全家好賣+寄送，且會負擔運費，要求用戶至假的賣貨便網頁，填寫電話號碼、以及LINE簡訊認證碼。LINE對此警告，此詐騙手法已在市面上流傳已久，請務必小心確認是否為超商官方網址。
詐騙犯常以「填寫超商寄送資料」為藉口，騙取LINE用戶的認證碼。（圖／LINE提供）
第三名：徵家庭代工
LINE說明，用戶從社群平台上陌生認識對方，像是TikTok或Facebook打工社團，對方要求用戶提供電話號碼、LINE簡訊認證碼來登記資格。LINE對此提醒，對於網路上的打工機會，請務必再次確認真實性；不要輕易提供LINE簡訊認證碼，以免LINE帳號被盜，最後也拿不到打工機會，得不償失。
詐騙犯常以「徵家庭代工」為藉口，騙取LINE用戶的認證碼。（圖／LINE提供）
第四名：假的徵才廣告
LINE表示，假徵才廣告頁面通常會有個QR Code，用戶掃碼後，被引導到假網頁填寫LINE帳號資訊，包括LINE簡訊認證碼。LINE強調，真正的徵才機會，絕不會請您填寫LINE簡訊認證碼，請務必透過企業官方管道確認真實性。
詐騙犯常以「假徵才廣告」，騙取LINE用戶的認證碼。（圖／LINE提供）
第五名：高價收購LINE認證碼
LINE提醒，若將LINE簡訊認證碼賣給他人，帳號很可能馬上被盜；甚至，最後還沒辦法拿到錢。
詐騙犯常以「高價收購LINE用戶認證碼」，成功騙取認證碼。（圖／LINE提供）
原文出處：快新聞／LINE用戶必看！前5名詐騙手法全曝光 絕不能交出「這串數字」
