LINE用戶快檢查 全新「防詐神器」預設竟是關閉？ 手把手教你啟動

LINE今（12）日宣布，推出全新的防護機制「偵測可疑網站」；這項功能旨在為用戶爭取更多警覺與確認的時間，降低誤觸惡意連結的風險，為聊天室築起一道安全防線。

這項新功能是基於用戶的檢舉資料庫運作，一旦開啟功能，當聊天室中出現過往曾被檢舉的網址時，系統便會在該連結下方自動跳出「可疑網站警告」的提示；目前此功能已全面支援iPhone與Android雙平台，用戶僅需確認將LINE應用程式更新至15.20.0或以上之最新版本即可支援。

值得注意的是，這項安全機制預設為「關閉」狀態，需要用戶手動啟用；設定方式相當簡單，只要進入 LINE 主頁右上方的「設定」（齒輪圖示），點選「聊天」選單，接著找到並開啟「偵測可疑網站」選項即可生效。