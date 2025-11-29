LINE用戶注意！下月起「收回訊息只剩1小時」 網哀：好逼人

科技中心／彭淇昀報導

不少人都會使用社交軟體LINE聊天、談公事，其中「收回訊息」功能是不少人的救星，不過從12月起，收回訊息功能的操作時間限制將逐步變更，從原本的24小時內縮短為1小時內，也就是說，訊息送出後超過1小時，就無法收回。

12月下旬開始，LINE「收回訊息」功能將縮為1小時內。（圖／資料照）

LINE官方表示，為因應用戶的使用狀況，系統將自2025年12月下旬起，逐步變更收回訊息功能的操作時間限制；不過社群內的收回訊息功能的時間限制仍維持為「送出訊息後的24小時以內」，不會發生變更。

其實這項變動早在10月台灣就已預告，且在10月下旬日本、泰國就已率先上路。

對此，不少網友仍哀號，「1小時有點太短」、「連收回訊息也這麼逼人」、「常常是隔天才想到要收回」。

