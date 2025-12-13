LINE用戶注意！官方示警5大盜帳手法 「1動作」帳號恐救不回來

生活中心／彭淇昀報導

詐騙手法層出不窮，昨（12）日通訊軟體LINE公布「5大常見」的詐騙手法，套路通常都是透過對話、釣魚網頁，誘騙用戶填寫個資，其中最重要的就是「LINE簡訊認證碼」，一旦交出認證碼，帳號就會立刻被盜用。對此，LINE強調，認證碼只有再用戶本人「移動帳號」時才需要輸入。

免費抽遊戲幣都是常見的幌子。（圖／翻攝自LINE）

LINE官方昨日表示，詐騙手法不斷推陳出新，團隊觀察到5大詐騙最常見的套路，就是透過對話或釣魚網頁來誘騙用戶填寫資料和LINE簡訊認證碼，一旦交出認證碼，LINE帳號就會立刻被盜走，然後歹徒就會冒用你的身份，去詐騙你親朋好友的帳號或錢財。

●目前最常見的認證碼詐騙排行榜如下：

【第一名】免費抽遊戲幣

《蛋仔派對》的蛋幣或《傳說對決》的貝殼幣，都是常見的幌子，用戶從社群平台上認識陌生網友，對方會誘導加入未認證的官方帳號，透過話術要用戶提供電話號碼、LINE簡訊認證碼，以獲得登記領取獎勵的資格。

此詐騙手法已在市面上流傳已久，請務必小心確認是否為超商官方網址。（圖／翻攝自LINE）

【第二名】填寫超商／賣便貨寄送資料

用戶在社群平台，像是Facebook社團上看到免費物品贈送的資訊，對方表示可用7-11賣貨便，或全家好賣+寄送，且會負擔運費，要求用戶至假的賣貨便網頁填寫電話號碼，與LINE簡訊認證碼。此詐騙手法已在市面上流傳已久，請務必小心確認是否為超商官方網址。

【第三名】徵家庭代工

用戶從社群平台上陌生認識對方，像是TikTok或是Facebook打工社團，對方要求用戶提供電話號碼、LINE簡訊認證碼來登記資格。網路上的打工機會，請務必再次確認真實性，不要輕易提供LINE簡訊認證碼，以免LINE帳號被盜，也拿不到打工機會，得不償失。

把LINE簡訊認證碼賣給他人，帳號馬上被盜。（圖／翻攝自LINE）

【第四名】假的徵才廣告

假徵才廣告頁面通常會有個QR Code，用戶掃碼後被引導到假網頁填寫LINE帳號資訊，包括LINE簡訊認證碼。真正的徵才機會，絕不會請您填寫LINE簡訊認證碼，請務必透過企業官方管道確認真實性。

【第五名】高價收購LINE認證碼

把LINE簡訊認證碼賣給他人，帳號馬上被盜。

