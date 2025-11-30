LINE用戶注意！ 收回訊息12月起時限僅1小時

LINE收回訊息功能12月起，時限將陸續調整為1小時。（圖／路透社）

通訊軟體LINE近日宣布，將調整廣受使用者喜愛的「收回訊息」機制，自12月1日起將逐步把「收回時限」從原本的24小時縮短為1小時。也就是說，未來如果誤傳訊息超過60分鐘，再也無法後悔收回。

台灣LINE於官方公告指出，為因應用戶使用狀況，系統將自12月起陸續更新收回訊息功能的操作時限，將原本的「發送後24小時內可收回」正式調整為「發送後1小時內可收回」。變更範圍包含個人聊天與群組聊天室，不過社群聊天室的收回時間仍維持24小時不變。

根據公告，新政策將由伺服器端直接調整，與用戶的App版本無關，也就是說無論是否更新到最新版本，只要台灣LINE推出新制後，全體用戶收回時限都會統一變成1小時。調整適用於所有內容類型，包括文字、貼圖、照片、影片、語音訊息、位置資訊、網址、檔案及聯絡資訊等。

許多人也容易混淆「收回」與「刪除」兩項功能，事實上，「收回」是讓訊息同步從自己與對方的聊天室消失，而「刪除」僅會刪除自己裝置內的紀錄，對方仍看得到相關內容。

12月起，未來若想要將誤傳內容的收回，需在1小時內長按訊息並點選「收回」，超過時限則僅能刪除自己裝置內的訊息。

（圖／LINE）

