LINE用戶注意！「這隱藏救命功能」預設關閉，３步驟開啟避免被騙錢

隨著數位科技普及，網路詐騙案件頻傳，詐騙集團經常透過通訊軟體散布惡意連結，讓民眾防不勝防。一名男子在社群媒體上分享重要資訊，表示LINE有個「偵測可疑網站」功能，可以防範釣魚網站，但其預設為關閉狀態，呼籲大家可以主動開啟這項「救命功能」，避免誤觸詐騙陷阱而遭受帳號被盜的風險。

LINE偵測可疑網站功能

一名網友日前在Threads平台發布貼文指出，現在網路上有許多詐騙連結，而LINE聊天功能中的「偵測可疑網站」能夠讓用戶知道連結可能有問題。然而，他在檢查設定時發現，這功能預設為關閉狀態，因此呼籲大家趕緊手動啟動此項保護機制，「少一個動作真的差很多」。



為了幫助更多人提升帳號安全性，原PO也教大家如何３步驟開啟：首先在LINE主畫面右上角點擊「設定」選項，接著選擇「聊天」功能，然後向下滑動尋找「偵測可疑網站」並將其開啟。他特別提醒，同時也必須啟用上方的「預覽網址」功能，兩者缺一不可才能發揮完整效果。

LINE防詐騙功能

LINE官方表示，為提供使用者更安全的聊天環境，特別推出「偵測可疑網站」功能，目的是在使用者點擊連結前提供額外的警示時間，增加用戶的警覺性。但這功能預設為關閉狀態，因此使用者必須主動設定才能享有保護。而iPhone及Android平台使用者需要將LINE更新至15.20.0版本或以上，也可直接更新到最新版本，即可在設定選單中手動開啟此功能。

LINE聊天室出現可疑連結會提醒

LINE官方指出，開啟該功能後，當聊天室中出現可疑網站網址時，系統會在網址下方顯示「可疑網站警告」，這些網址通常是因為曾經被其他使用者檢舉而被標記為危險連結。LINE將持續強化各項安全防護措施，讓所有使用者都能更安心地使用服務，並鼓勵大家將這項新功能介紹給家人朋友，共同提升帳號安全防護等級。

帳號被盜會怎樣

LINE官方警告，帳號遭到盜用後可能對用戶及其親友造成嚴重影響。不肖人士可能透過盜用帳號傳送訊息，誘騙用戶的家人或好友轉帳現金、購買點數卡或進行線上儲值。此外，帳號內設定的電子郵件、密碼等重要資訊會被擅自變更，與LINE Pay連結的銀行帳戶存款也可能遭到盜領。LINE官方提醒，若已發生任何損失，應盡速向警察機關報案，

LINE被盜帳號怎麼辦

當發現帳號可能遭到盜用時，LINE官方建議用戶立即採取防護措施。若仍可正常使用手機上的LINE功能，表示帳號尚未完全被竊取。此時應立即變更密碼、關閉允許其他裝置登入的設定，並確認目前登入中的裝置，將可疑裝置強制登出，並可透過LINE官方「與我們聯絡」表單尋求協助。

▲詐騙集團竊取帳號後，可能透過訊息誘騙用戶的家人或好友轉帳現金。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

LINE官方

網址：https://line-tw-official.weblog.to/archives/33562097.html

網址：https://help.line.me/line/smartphone/?contentId=20000437

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章