LINE神級分類功能！解決聊天室訊息轟炸 界面瞬間清爽

許多LINE用戶每天都會面對來自官方帳號、公司群組及廣告的訊息轟炸，造成聊天界面混亂。近期，一名網友在社群平台Threads上分享了LINE的「聊天室分類」功能，讓不少人驚呼「現在才知道！」。

LINE的「聊天室分類」新功能。（圖／翻攝畫面）

該功能可以將聊天室依照「好友」、「群組」、「官方帳號」和「社群」進行分類，使用戶能夠快速找到想要聊天的對象。儘管已推出一段時間，但仍有許多用戶尚未發現。許多網友在社群媒體上表示，開啟「聊天室分類」後，他們終於不再被各種訊息淹沒，感到非常方便。LINE官方也指出，開啟此功能後，聊天室將自動分類至五個類別，用戶可以輕鬆管理自己的聊天記錄。

要啟用這項功能，用戶只需進入設定，選擇LINE Labs，然後開啟「聊天室分類」。此外，電腦版的用戶還可以根據需求自行建立分類，如「家人」、「工作」等，最多可建立10個分類，進一步提升使用體驗。

