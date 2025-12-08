LINE禮物公布年度人氣榜單！冠軍由「療癒系送禮」奪下

〔記者邱巧貞／台北報導〕從生日祝福到節慶送禮，越來越多消費者習慣透過LINE禮物一鍵完成心意傳遞。

隨著歲末送禮旺季到來，LINE禮物也公布2025年度榜單，其中美妝保養類別冠軍由SABON新升級明星三部曲推薦組「綠玫瑰」奪下，主打清潔、保養到香氛一次到位的完整療癒體驗；第2名則是 Jo Malone London輕巧護手潤膚禮盒，以高辨識度香氣與精品質感，成為送禮安全牌。

而多年蟬聯全台銷售第一、有「國民潤唇膏」之稱的迪奧癮誘粉漾潤唇膏位居第3名，可以看出消費者送禮趨勢轉向「儀式感」的保養禮盒。前五名榜單分別如下：

Top1：SABON新升級明星三部曲推薦組—綠玫瑰

Top2：Jo Malone London輕巧護手潤膚禮盒

Top3：DIOR 迪奧癮誘粉漾潤唇膏 #012 玫瑰木

Top4：Muzigae Mansion透明顏料罐唇釉(全 24 色)

Top5：歐舒丹南法花香香浴組(收禮者任選香氛，LINE 禮物獨家)

