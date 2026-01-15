LINE禮物星賞點評年會 揭示送禮電商成長趨勢

「星賞點評年會」頒獎儀式，由LINE台灣電商事業群商務成長暨行銷副總經理鄭婉婷（左五）表揚「榮譽百萬商家」。（圖：LINE提供）

▲「星賞點評年會」頒獎儀式，由LINE台灣電商事業群商務成長暨行銷副總經理鄭婉婷（左五）表揚「榮譽百萬商家」。（圖：LINE提供）

LINE禮物舉辦「第二屆星賞點評年會」，聚焦送禮電商的年度趨勢觀察，並邀請多家合作夥伴齊聚交流。三家參與LINE禮物自二○二四年起推出的「夥伴共贏計劃」優良商家，現身分享如何從日常關懷、生日祝福及重要時刻等送禮場景出發，將個人送禮需求轉化為穩定成長的經營模式。會中亦舉行「星賞點評商家」頒獎儀式，表揚本年度於平台上表現亮眼的百萬商家與潛力新星。

LINE禮物觀察，線上送禮行為已從特定節慶延伸至用戶日常生活，成為平台最大訂單佔比，全站有七三％的禮物交易來自日常禮物場景，貢獻整體業績達五五％，顯示用戶透過送禮進行日常關懷、情緒陪伴與即時互動需求明顯提升，而「非節慶型送禮」正成為品牌與用戶建立關係新入口。

LINE禮物強調，與傳統購物電商著重用戶的「自用需求」不同，送禮電商經營的是人與人之間的情感連結。未來LINE禮物將持續協助合作夥伴從等待節慶，轉向經營日常互動，透過日常關懷、商務關係、生日節慶與個人重要事件等社交場景，讓送禮行為自然融入用戶的社交圈。

「星賞點評年會」頒獎儀式，表揚LINE禮物平台上展現穩健成長與高度潛力的優秀商家夥伴。其中「榮譽百萬商家」獎項，表揚單月平均營業額達百萬元量級，並於送禮場景中持續創造亮眼表現的品牌。「潛力新星商家」獎項表揚過去一年於LINE禮物平台中表現亮眼、受用戶喜愛的新進品牌，獲獎商家在LINE禮物用戶投票活動中表現亮眼。