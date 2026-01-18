LINE禮物沒領被退回！ 她好奇「大家會怎麼想」 網曝原因：別放心上

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

通訊軟體功能越來越發達，現代不少人在朋友生日時，會透過「LINE禮物」傳遞心意，請親友喝杯咖啡、吃個甜點，既方便又能能維繫感情。只是，當送出的禮物因期限到期而被系統退回，是否會讓人感到失落或多想？近日，女星嚴立婷在網上發文，好奇問「若LINE禮物被退回大家會怎麼想？」，意外引起網友討論。

女星嚴立婷在網上發文，好奇問「若LINE禮物被退回大家會怎麼想？」（示意圖／Unsplash）

嚴立婷日前在臉書發文詢問，「如果你在LINE禮物上送了朋友咖啡喝，結果到期他沒領退回來了，你會怎麼想？」。她也在留言中坦言，自己收到禮物幾乎不會忘記使用，因此對朋友讓兌換券過期感到不解。

貼文曝光後立刻引起討論，不少人認為大部分情況應該都是忘記，不用太放心上，「我會認為他應該是忘記」、「心意我送到了，他有沒有喝不是重點」、「應該是忘記了，因為我也常這樣」、「會忘記，因為不是平常的消費習慣」、「真的很單純就是忙+忘了時限」、「我就是收到禮物的想到要用時已經過期」、「我常常忘記……真的對朋友心意感到很抱歉」、「真的單純就忘了！別放心上」。

不過，也有部分網友坦言，站在送禮一方，多少還是會感到失落，「會覺得不開心，但他應該是真的忘記領取，而不是不願意領取」、「下次就不送了，其實快到期時，LINE會提醒，說忘記了，其實就是沒那麼重要吧，那就不用送了吧」、「我朋友說他忘了，但我覺得我很難過」。但也有人轉念看待，笑稱「省下一筆錢」、「錢回來也是一種安慰」。

