LINE禮物用戶破900萬！官方揭曉聖誕節最熱門禮品 除了飲料券還有這些上榜
歲末將至，LINE禮物年度送禮活動「我LINE給你」即日起熱鬧開跑，鼓勵用戶以輕鬆便利的方式，為親友、同事與夥伴送上充滿祝福的心意禮。今年LINE禮物用戶數突破900萬（含送禮者與收禮者），其中20至29歲女性用戶滲透率超過8成。
LINE禮物表示，去年聖誕節當天，全日時段平均每秒送出至少2份禮物，訂單較平日成長3.8倍，創下平台歷年節慶單月高峰，顯示歲末節慶已成為台灣人維繫人際關係的重要時刻。
今年活動主題「我LINE給你」象徵「送出心意，如同傳出一則 LINE 訊息般輕鬆直接」，鼓勵用戶以行動表達感謝與祝福。
LINE禮物首度攜手香氛品牌Jo Malone London攜手，推出線上線下整合（OMO）節慶合作。自今（12）日至14日於NO COFFEE 台北中山店舉辦「英倫放玩派對快閃店」，現場展示多款平台限定商品，讓民眾感受節慶香氛氛圍後即可於LINE禮物完成線上送禮。
活動期間購買及收到Jo Malone London 2025 聖誕獨家指定商品，即有機會獲得NO COFFEE季節限定飲品兌換券乙張。
弱連結送禮需求升溫 男性與熟齡族群成為成長主力
據LINE禮物觀察，歲末節慶的送禮對象已從親友關係擴展至「弱連結」對象，如職場同事、合作夥伴、同學等。此類用戶雖互動頻率較低，卻重視維繫情誼與社交禮儀。
數據顯示，男性用戶及40至55歲族群的送禮需求成長最為明顯，且平均單價較高，偏好選擇咖啡票券、甜點禮盒與護膚保養品等實用又得體的商品。
LINE禮物進一步指出，台灣用戶普遍將聖誕節視為「整理人際關係」的重要時機，以務實又具儀式感的方式傳達感謝與祝福，使「弱連結送禮」成為歲末送禮市場的成長趨勢。
香氛禮受青睞 年度熱門品項揭曉
近年具節慶氛圍與生活質感的香氛商品成為歲末送禮熱門選項。LINE禮物特別公布2024年聖誕檔期熱門品項：
•高價禮品類：國際美妝品牌倒數月曆
•票券類：星巴克165元星享飲料券
•甜點類：法蕾・熊天使之鈴可麗露
這些品項兼具實用性與儀式感，反映用戶在選禮時注重「體面又貼心」的雙重考量。
聖誕驚喜盲盒與多重回饋活動同步登場
為呼應多元送禮需求，LINE禮物推出「聖誕驚喜盲盒」專區，集結LEGO、POP MART、LUSH、SWAROVSKI、CHARLES & KEITH、哈根達斯等品牌，即日起至12月31日止購買可享最高LINE POINTS 20%回饋，還有機會抽中999點LINE POINTS。
「我LINE給你」歲末活動期間，用戶不限品項送禮即有機會抽中最高1萬點LINE POINTS；以LINE POINTS參加「1 點轉2026好運」活動，更可抽中2,026點或新朋友30元LINE禮物優惠券。
12月壽星則可參加「暖心生日」系列活動，有機會抽中LINE POINTS 1,000點或家樂福 5,075 元禮券，並獲贈限定生日驚喜禮。
此外，購買BVLGARI、SWAROVSKI、L’OCCITANE、SABON、AVEDA指定禮品，還可獲得聖誕限定莎莉小卡，數量有限，送完為止。新用戶領券可享星巴克飲品10元起、7-ELEVEN熱拿鐵1元起等限定優惠。
【OMO 快閃活動資訊】
活動名稱：我LINE給你 — Jo Malone London 英倫放玩派對快閃店
活動時間：2025年12月12日至12月13日（11:00–22:00）、2025年12月14日（11:00–21:30）
地點：NO COFFEE 台北中山店（台北市中山區南京西路15號一樓）
內容：聖誕沉浸式場景、拍照打卡牆、平台獨家限定商品體驗
