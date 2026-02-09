LINE禮物群組送禮上限提升至50人 賀歲紅包最高抽1萬點

LINE禮物同步推出新年祝賀活動「祝福有禮物的話 用 LINE 亮出心意」。圖／LINE提供

農曆新年將至，社交與商務送禮需求進入高峰。LINE禮物今（9日）宣布，為滿足年節期間的多人送禮情境，即日起將「群組送禮」功能的收件人數上限提升至 50 人。用戶現在可於 LINE 群組聊天室中一次完成大規模送禮，大幅優化過年期間家族群組、公司團隊或合作夥伴間的送禮效率，讓新年祝福透過數位科技一次到位。

LINE禮物觀察發現，年節期間除親友間的祝福往來，商務送禮的頻率亦明顯增加。本次功能升級後，用戶只需在 LINE 群組中點選群組送禮，挑選商品並設定份數後即可送出。相關訊息會同步顯示於聊天室，成員可透過卡片直接領取禮物。這項調整不僅強化群組互動感，也解決以往多人送禮需重複操作的痛點，讓用戶在熟悉的對話環境中輕鬆完成心意傳遞。

廣告 廣告

LINE禮物群組送禮功能支援於群組內選禮、設定份數並送出，送禮狀態於聊天室中清楚呈現。圖／LINE提供

限時優惠與馬年開運紅包活動

配合功能升級，LINE禮物自即日起至 2 月 12 日推出限時優惠活動。用戶使用群組送禮功能，購買指定品牌如星巴克、7-ELEVEN、酷聖石及麥當勞等，最高可享 6 折優惠。此外，參與活動還有機會抽中 LINE POINTS 888 點、99 元星巴克那堤或酷聖石贈品券，在農曆年前透過高 CP 值的數位禮品，搶先為各類群組注入年節氣氛。

進入春節檔期後，LINE禮物更規劃豐富的「紅包」回饋方案。2 月 15 日至 2 月 28 日期間，用戶只要在平台送出全站商品，即有機會獲得「新春紅包」，最高獎項達 LINE POINTS 1 萬點。針對群組互動，2 月 13 日至 2 月 22 日同步展開「馬年 LINE 群組送紅包」拜年活動，發送禮物即有機會抽中最高 1,688 點的 LINE POINTS，讓馬年賀歲更添喜氣。

透過功能的優化與春節活動的整合，LINE禮物持續提升數位送禮的便利性。無論是主管犒賞員工、親戚間的紅包互動，或是好友間的趣味交換，升級後的群組送禮功能都讓用戶在忙碌的年節中，能以更有效率、更具溫度的數位形式，將祝福與禮物一次精準送到位。



回到原文

更多鏡報報導

LINE防詐補習班開課！邰智源化身名師揭密三大陷阱 助用戶守護帳號

情人節求生慾開到最大！統一進口7萬支空運玫瑰 199元救地方老公、男友

過年7天才吃得到！饗A Joy晚餐快5,000元吃什麼？20道高檔年菜全揭曉

4歲女童幼兒園突中風「無法說話、站立」！醫示警：出現3症狀要小心