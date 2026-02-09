LINE禮物群組送禮升級至50人 一招爽拿萬點LINE POINTS

記者李鴻典／台北報導

農曆新年將至，親友與同事之間的送禮互動更加頻繁。LINE禮物觀察，年節期間除了親友間互贈祝福外，商務送禮需求亦更加活躍，常見於公司內部、團隊群組及合作夥伴之間的年節往來，送禮對象與人數也更多元。因應年節期間多人送禮情境，LINE禮物宣布群組送禮功能升級，群組送禮人數即日起上限提升至 50 人，讓用戶可在 LINE 群組聊天室中一次完成多人送禮，提升年節送禮的便利性與效率。春節期間也同步推出送禮抽LINE POINTS點數活動與群組送禮的限時優惠。

廣告 廣告

LINE台灣說明，LINE禮物群組送禮功能以聊天情境為核心設計，用戶可直接在 LINE 群組中選擇群組送禮方式，挑選欲送出的禮物商品並設定送禮份數後完成送出；送禮完成後，相關訊息將顯示於群組聊天室中，群組成員可透過訊息卡片查看或領取禮物內容，送禮狀態也能在群組內清楚呈現。本次群組送禮人數擴增至 50 人，將更能滿足過年期間家族群、朋友群及公司群組等大型群組的送禮需求，讓新年祝福一次到位完成。

搭配群組送禮功能升級，LINE禮物於即日起至 2 月 12 日 推出群組送禮限時優惠活動，用戶使用群組送禮功能，最高可享 6 折指定品牌的送禮優惠，包含星巴克、7-ELEVEN、酷聖石及麥當勞等，在農曆年前透過群組快速完成送禮，新年祝福與禮物一次到位。還有機會帶走LINE POINTS 888 點、99 元星巴克那堤及酷聖石贈品券。好禮拿滿滿，讓祝福更超值。

進入農曆春節期間，LINE禮物同步推出新年祝賀活動「祝福有禮物的話 用 LINE 亮出心意」，2 月 15 日至 2 月 28 日止，用戶於 LINE禮物平台送出全站商品，即可參與抽獎，將有機會獲得LINE禮物送的「新春紅包」，最高為 LINE POINTS 1 萬點。此外，為延續年節期間的群組互動氛圍，LINE將於 2 月 13 日至 2 月 22 日 推出「馬年 LINE 群組送紅包」拜年活動，用戶可於 LINE 群組中發送禮物向親友、同事拜年，還有機會獲得最高LINE POINTS 1,688 點，。

LINE禮物群組送禮升級至50人，提升年節送禮的便利性與效率。（圖／LINE台灣提供）

LINE禮物群組送禮功能支援於群組內選禮、設定份數並送出，送禮狀態於聊天室中清楚呈現。（圖／LINE台灣提供）

LINE禮物同步推出新年祝賀活動「祝福有禮物的話 用 LINE 亮出心意」。（圖／LINE台灣提供）

更多三立新聞網報導

只想宅家追劇？MyVideo春節送188元看片紅包 付費新片「無痛解鎖」

雲台款銷量佔比突破50%！2026短焦雲台投影機選購指南來了

LINE找邰智源坐鎮 「人間清醒模擬考」測驗你的防詐力

鄭運鵬：賈永婕會帶著和她一樣背景的朋友，一起爬上台灣轉型正義的101

