LINE竟是手機吃容量怪獸！他一刪群組崩潰大當機 官方揭2招順暢瘦身
新年倒數，許多人紛紛購入新手機犒賞自己，不過更換新手機時，擔心對話紀錄、重要檔案移轉消失，對此LINE指出，包括舊手機故障，在「電話號碼不變」的情況下，只要確認2項設定就可以順利將帳號到新手機上，另外若手機容量不足，以下招數也可以為您省下龐大空間。
LINE手機移轉注意！3大設定幫助找回帳號
LINE官方指出，換機前或是手機故障欲移轉時，應先確認「電話號碼、電子郵件、密碼」3項設定，同時建議綁定Apple或Google帳號，有助移轉遇到問題時找回帳號；另外先在舊手機裝置備份聊天記錄，如果空間不夠也可以先「清除快取」。
換機方式有哪些？
行動條碼：無須輸入認證碼或密碼，是最快速方便選擇，但「舊手機裝置故障或遺失時不適用」。
電話號碼＋密碼：於新手機裝置執行簡訊認證並輸入密碼； 需留意帳號綁定的電話號碼需相同且仍為有效（要能收簡訊認證碼）。
Apple或Google帳號：為在無法接收簡訊認證碼、帳號未設定Email、忘記密碼時的救援方式。
提醒換機移轉時「千萬不可以」在新手機裝置上選擇「註冊新帳號」然後輸入原本帳號綁定的資料，如電話號碼等，否則原本的帳號失效，裡面的資料就找不回來。
如何清除「快取資料」？
日前一名網友在社群抱怨手機容量不足，原以為是照片、影片過多，仔細一看才發現是LINE竟佔了超過200GB，未料刪除一項36GB聊天室後，手機訊息不更新、照片也不顯示，無論重新啟動手機仍發燙大當機。
一名網友就分享，若遇到此情況，可以把LINE移除、重新下載，就能順利騰出空間；事實上LINE官方也曾認證透過「刪除快取」、「重裝LINE應用程式」的方式，可以有效幫手機騰出空間，以下分為ios及Android系統操作：
ios：點選LINE主頁右上角「設定」＞一般「聊天」刪除資料＞快取；或是選擇照片、影片、語音訊息、其他檔案，刪除聊天室檔案。另外也可於iPhone中設定＞一般＞iPhone＞儲存空間＞卸載LINE App，或是重新安裝LINE應用程式。
Android：在LINE主頁右上角點「設定」＞聊天＞刪除「聊天室中的快取和其他檔案」，或是在手機點「設定」＞應用程式＞LINE＞儲存位置點選右下角「清除快取」
提醒清除快取之前，應先確認聊天室內未過期之重要檔案，否則刪除之後就不再復原。
