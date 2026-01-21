LINE緊急公告揪詐騙新招！ 綁定帳號「1動作」帳戶就被盜

LINE官方緊急通知，若網路上有人要你綁入別人Apple或Google帳號，很可能就會將帳號拱手讓人。翻攝LINE官方部落格



台灣人最多使用的通訊軟體LINE，如果帳號被盜將會有大麻煩！LINE官方近日特別在部落格示警，表示許多用戶回報，原來是不法人士以免費好康作為誘因，請用戶把LINE綁定指定的一組Apple或Google帳號，甚至再做1個動作後，帳號就被盜，許多用戶欲哭無淚。

LINE官方部落格指出，近期LINE團隊收到許多用戶回報，LINE帳號被盜了，查看原因發現，竟有新的盜取LINE帳號手法。不法人士會以免費好康，例如遊戲虛寶為誘因，請用戶把LINE綁定指定的一組Apple或Google帳號。甚至，還額外要用戶提供LINE簡訊認證碼，以及回傳LINE設定畫面來確認。這麼一來，用戶LINE帳號就會直接被盜用。

LINE官方提醒，LINE帳號額外綁定Apple或Google帳號，本來是有好處的，那就是當LINE有問題時，比較有機會找回原帳號，才能保有大家最在意的好友名單，跟所備份的聊天記錄。但前提是，所綁定的這個Apple或Google帳號不能是別人的，甚至是陌生網友提供的，這樣會導致LINE帳號被盜。

官方強調，避免LINE被盜有3大重點須謹記，首先是免費好康可能有詐；其次，「LINE認證碼」只有自己換機才需要，有人要求提供，就是詐騙；最後，LINE帳號綁定Apple或Google帳號有好處，那就是帳號被盜時較有機會找回帳號，但是不可以綁定別人的Apple或Google帳號。

