LINE緊急曝光「詐騙新招」！官方教你3招躲陷阱

生活中心／曾詠晞報導

LINE近期傳出「新型態詐騙手法」，引發大量用戶帳號遭竊！LINE官方部落格21日發布文章示警，指出近期收到許多用戶回報帳號被盜，經查詢發現不法人士利用民眾貪小便宜的心理，以免費遊戲虛寶等好康作為誘餌，誘騙用戶將LINE帳號綁定至指定的第三方帳號。由於許多民眾對資安設定不夠熟悉，往往在操作過程中卸下心防，導致受騙後帳號被盜。LINE官方對此公布詳細詐騙流程，呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信網路上的免費優惠訊息。

LINE「詐騙新手法」曝光！官方急喊：別當免費仔「這1動作」帳戶秒被盜

近期有不少民眾反映LINE的帳號被盜，原因竟是被免費遊戲虛寶誘騙。（圖／翻攝LINE官方BLOG）

根據LINE官方部落格詳述，此類詐騙手法通常以「免費好康」為開頭，壞人會要求用戶將「LINE綁定指定的一組Apple或Google帳號」，並聲稱這是領取獎勵的必要步驟。更惡劣的是，詐騙者還會額外索取「LINE簡訊認證碼」，並要求用戶回傳LINE設定畫面以供「確認」。一旦用戶照辦，帳號權限便會立刻被奪走，用戶將無法登入原帳號。官方說明，綁定第三方帳號原本是為了在手機出問題時方便找回帳號，但前提是「所綁定的 Apple或Google帳號不能是別人的」，否則反而成為駭客入侵的後門。

LINE官方21日緊急發出文章提醒民眾，用3招避免受騙。（圖／翻攝LINE官方BLOG）





為了防止更多受害者出現，官方特別強調避免被盜的3大重點：第一，「免費好康可能有詐」，遇到來路不明的福利應保持懷疑；第二，「LINE認證碼」僅在個人更換手機時才需輸入，任何人要求提供皆屬詐騙；第三，綁定第三方帳號固然有好處，但絕不可綁定陌生網友提供的帳號。官方提醒，唯有保護好自己的驗證資訊，並確認綁定環境的安全性，才能真正守護數位資產。

原文出處：LINE「詐騙新手法」曝光！官方急喊：別當免費仔「這1動作」帳戶秒被盜

