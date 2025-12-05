LINE續用iPASS MONEY好友轉帳！一卡通啟用

▲一卡通公司為持續提供720萬iPASS MONEY用戶熟悉的支付體驗，今（5）日宣布啟用iPASS MONEY的LINE MINI APP。（圖╱擷取自LINE APP）

[NOWnews今日新聞]

一卡通公司為持續提供720萬iPASS MONEY用戶熟悉的支付體驗，今（5）日宣布升級服務，啟用iPASS MONEY的LINE MINI App。讓廣大用戶得以透過LINE 錢包介面內，繼續享受iPASS MONEY轉帳、繳費、支付等核心功能，用戶只需點選LINE錢包中iPASS MONEY的合作版位，會引導用戶將LINE帳號綁定iPASS MONEY電支帳戶，只需用手機號碼登入即可快速啟用。

廣告 廣告

點選在LINE錢包中iPASS MONEY的合作版位，會引導用戶將LINE帳號綁定 iPASS MONEY電支帳戶，綁定後只要用手機號碼登入即可快速啟用LINE MINI App。iPASS MONEY的LINE MINI App不僅保留原有的帳戶完整功能，還新增了可跨電支機構付款的TWQR、以及超過8200項生活繳費項目。另提供票卡加值、月票購買等儲值卡功能，滿足通勤族的需求，服務更貼近民眾生活使用習慣。

▲LINE MINI App綁定流程圖。（圖╱一卡通提供）

一卡通公司也再度強調所有用戶原帳戶的錢包都在，LINE好友轉帳也能於明年繼續使用。只要啟用iPASS MONEY的LINE MINI App並以手機號碼登入iPASS MONEY新的APP，「即可繼續使用你熟悉的錢包、轉帳及繳費功能。」原LINE Pay中的iPASS MONEY服務即日起將進行調整，於今年12月31日前僅保留LINE Pay錢包中「好友轉帳」與「提領」功能。

一卡通董事長廖泰翔表示，iPASS一卡通豐富多元的支付服務，涵蓋轉帳、消費、繳費及搭車四大生活場景，啟用iPASS MONEY的LINE MINI App，不僅成功讓用戶延續熟悉的支付體驗，更將功能覆蓋至更多面向。「未來，我們將持續以用戶需求為核心，建構完善且與時俱進的金融服務生態圈。」

為感謝iPASS MONEY用戶的支持，並鼓勵民眾體驗iPASS MONEY全新的LINE MINI App服務，即日起至12月31日前，凡首次啟用LINE MINI App立即享最高價值1000元的優惠券大禮包，包含萊爾富100元、AsiaYo 500元、環球購物中心200元、yoxi 100元、美廉社及加油站各50元等超值優惠券，若繳費任一筆還可加碼獲得30元可全通路適用的優惠券回饋，所有優惠券都會存放在iPASS MONEY的獨立APP中，消費後隔日即可兌換領取回饋金。

活動期間筆筆付款還有機會抽中最新iPhone 17 Pro 512G、Samsung三星Galaxy Watch6及一卡通綠點等多項好禮，呼籲用戶把握限時回饋，更多活動詳情可至iPASS一卡通官網查詢。

▲啟用 iPASS MONEY的LINE MINI App，最高可享包含萊爾富等通路千元大禮包再抽手機。（圖╱一卡通提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

iPASS MONEY還有錢怎麼辦？不用全提領！用戶儲值金安全無縫轉移

LINE PAY、iPASS MONEY分家 今起搭桃捷注意2大異動

一卡通宣布持續合作LINE！載iPASS MONEY APP可續用LINE轉帳功能