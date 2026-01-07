"LINE美女"騙投資虛擬幣 無法出金.男子驚覺被騙

社會中心／吳玟誼 陳奎宏 台北報導

遇到陌生美女、帥哥網路搭訕，千萬小心！有男子日前在LINE，加了一名女性網友，對方聊天中誘騙他"投資虛擬貨幣"，陸續投入近百萬元，沒想到，要提領獲利時，卻發現無法出金。男子驚覺被騙報警，與警方合作設局，約對方面交，當場甕中捉鱉，成功逮捕。

男子在小巷弄走著走著，背後突然有多名便衣員警，一擁而上，團團將他包圍。

原來他是前來取款的車手，眼看逃不掉了，只能把手上贓物通交出來！

「LINE美女」騙投資虛擬貨幣 無法出金！男子才驚覺被騙。（圖／民視新聞）





警方現場查扣現金、手機、收據等，仔細檢查，一個都不能漏。

台北市內湖警方，日前接獲一名賈姓男子報案，說日前透過LINE，加了一名陌生美女網友，對方以"投資虛擬貨幣"為由，誘騙他上鉤，雙方多次約面交和匯款，投入了將近百萬元，沒想到，要提領獲利時，卻發現無法出金，這才驚覺被騙趕緊報警，警方再次設局，請被害人再和對方約面交，當場來個甕中捉鱉。

常見的假投資真詐騙，搭配"網路假美女"交友，設局誘騙。好在被害人及時醒悟，車手踢到鐵板，落入警方陷阱。

