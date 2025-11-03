LINE群揪車友街頭飆起來 新北警逮11飆仔扣10輛競速改裝機車

記者莊淇鈞／新北報導

飆車過程。（圖／翻攝畫面）

新北警為遏止街頭飆車歪風，今年（2025年）7月～9月間，針對非法改裝車輛及危險競速行為展開強力專案查緝，經追查發現在改裝車行工作的吳男、洪男及李男透過LINE群號召車友競速，交大9月及10月展開2波查緝，逮捕吳男等11名飆車犯及涉案的改裝車行，並查扣10輛專門用於直線加速競速的改裝機車。全案依公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

利用LINE群揪車友飆車。（圖／翻攝畫面）

據了解，在改裝車行工作的吳姓、洪姓及李姓等3名嫌犯，透過LINE群組號召車友，分別在新北市三重區、五股區及淡水區等筆直路段競速。該非法競速活動共計約10多輪次，每次3至4輛車同時加速比拼，還不斷蛇行、跨越雙黃線逆向行駛及併行競駛，行徑十分囂張，不僅製造巨大噪音、造成交通壅塞，更危害用路人用路安全。

參與飆車的改裝競速車由箱型車運送。（圖／翻攝畫面）

因此新北市交通警察大隊、蘆洲分局及三重分局共組專案小組，並報請新北地方檢察署指揮偵辦。專案小組鎖定嫌犯行蹤，分別在9月18日及10月20日陸續發動2波拘提及搜索行動，成功將吳男等11名飆車犯嫌及涉案的相關改裝車行查緝到案，詢後依公共危險罪函送法辦。

警方查扣飆車的改裝競速車。（圖／翻攝畫面）

新北警強調，飆車行為不僅危及自身與他人安全，部分違法者更將過程公開於網路，造成模仿效應，衝擊社會價值觀。警方將持續深入清查相關車行是否涉及參與、幫助犯罪情形，適時提報市府實施公安聯合稽查，以切斷其支持網絡，遏止飆車歪風。呼籲民眾切勿以身試法。

