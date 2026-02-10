LINE群瘋傳「KTV性侵片」他跨群轉傳被檢舉…手指點幾下付出慘痛代價

記者陳弘逸／台北報導

男子在LINE轉傳女子酒後遭人性侵的影片，涉犯散布猥褻影像罪。（示意圖／PIXABAY）

台北周姓男子去年從LINE群組收到女子酒後遭人性侵的影片，周男又將該影片轉傳到其他群組，未料，遭人檢舉，事後被檢警搜索並查扣iPhone 16 Pro手機，周男認罪並賠償達成調解，被法院依散布猥褻影像罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，應接受3場法治教育，沒收手機，可上訴。

判決指出，周男2025年4月11日加入「J movie」LINE群組，同群的友人傳送有女子因酒後遭他人以麥克風插入下體影片，他看完後，又將影片轉傳到「無差別玩具交流俱樂部」LINE群組，給其他群組成員觀覽。

此舉被群組成員檢舉，於4個月後警方搜索周男並查扣iPhone 16 Pro手機；警詢、偵查時，他都自白，被依刑法第235條散布猥褻影像、同法第319條之3第1項無故散布他人性影像等罪起訴，聲請簡易判決處刑。

法官認為，周男未經同意轉傳他人性影像，不僅破壞社會良善風俗，並造成當事人名譽、隱私、身心遭受痛苦，影響其社會生活甚鉅。

考量周男坦承犯行，達成調解並賠償，審理後，將他依散布猥褻影像罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，應接受3場法治教育，沒收iPhone16Pro手機。

