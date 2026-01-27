LINE群組暗示「可升級全糖服務」！警當場抓包「小姐全裸幫抓龍筋」價目表曝光
新冠肺炎疫情去換後，養生館開始慢慢復甦，彰化就有一名經營2間養生館的女子透過LINE群組招攬客人，留下「都可升級」的性交易暗示訊息，經警方持搜索票進店搜索時，竟真的當場查獲小姐與男客裸身交易。彰化地方法院審理後，認定老闆知情並容許小姐在店內以性交易圖利，最終判其4個月有期徒刑，得易科罰金；全案仍可上訴。
根據判決書，彰化縣一名周姓女子2023年間在彰化經營2間養生館，並透過LINE群組「按摩討論區」群組招攬客人，還在群組記事本留下「都可升級」的暗示性文字，對於群組內的網友稱該養生館提供「全糖服務」（全套性交易）的訊息也未有否認。
周女在群組中留下相關服務的收費方式，其中店內小姐提供按摩90分鐘收費1400元，其中店家抽500元，其餘由按摩小姐收取，若男客想要「攝護腺保養」、「抓龍筋」的服務，則另加收500元，由按摩小姐全數收取。
警方2023年10月19日晚間9時許持搜索票前往2間養生館執行搜索，當場查獲小姐與男客以1900元進行半套性交易，甚至直接抓包正在裸體從事性交易的2人。該名小姐後來在警詢、偵查及審理時都坦承，確實曾在店內提供半套性交易。
不過，周女雖然承認她就是群組中暱稱為「周姐」的人，但矢口否認有何妨害風化犯行，並稱半套性交易是小姐與客人約定，她從不知情：「我經營的是合法按摩店，客人不論誰來都是90分鐘1400元。」
對此，彰化地院審理時，根據現場搜索照片、LINE對話截圖、養生館名片、警方偵查報告等，都佐證周女知情並容許店內發生性交易，而且還透過群組公開宣傳養生館提供此類服務，意圖營利，符合《刑法》第231條第1項圖利容留猥褻罪。
法院認為，周女身為養生館負責人，應以合法方式營運，不應容留或媒介猥褻行為，考量周女並無前科、已婚、有成年子女，且犯罪動機、手段相對單純，最終依圖利容留猥褻罪，判其有期徒刑4個月，可易科罰金。至於周女另外被控加重誹謗及違反《個人資料保護法》的部分，法院認定LINE群組中所張貼的錄音與監視器影像，無法直接辨識，且內容多屬對事件的評論或基於合理理由認為真實的訊息，此部分判決無罪。全案仍可上訴。
