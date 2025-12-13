LINE聊天室五大詐騙陷阱 勿給認證碼小心哭出來

詐騙集團常利用聊天室或假網站誘騙用戶提供手機驗證碼。（圖／翻攝自LINE官網）





近來詐騙手法層出不窮，台灣廣泛使用的通訊軟體LINE也頻傳相關案件。LINE官方近日發布公告，提醒用戶注意近期常見的詐騙模式，尤其透過對話訊息或網頁誘導，用戶提供個人資料的情形。官方同時公布近期五大盜取LINE帳號的手法，呼籲用戶提高警覺。

LINE官方提醒，詐騙集團常透過聊天室誘騙用戶提供簡訊認證碼，歹徒得手後，會冒用身分詐騙親友或金錢。官方強調，LINE認證碼僅在「移動帳號」時才需輸入，用戶切勿輕信來路不明訊息，以防帳號被盜後進一步遭利用進行詐騙。

詐騙集團經常以遊戲作為幌子，騙取用戶的LINE簡訊驗證碼。（圖／翻攝自LINE官網）

近期出現五大盜取LINE帳號手法：

1.免費抽遊戲幣

詐騙集團常利用手遊《蛋仔派對》、《傳說對決》接觸用戶，誘導加入未經認證的假官方帳號，並以領取獎勵為由，要求提供電話號碼及LINE簡訊認證碼，藉此盜取帳號。

2.填寫超商寄送資料

近期有詐騙集團透過Facebook社團發布免費贈品訊息，聲稱可使用7-ELEVEN或全家便利商店寄送，並承諾負擔運費，誘導用戶點擊假冒的賣貨便網頁，要求填寫電話號碼及LINE簡訊認證碼。此類手法已流傳一段時間，LINE官方提醒用戶務必確認網址是否為超商官方網站，避免個資或帳號被盜用。

3.徵家庭代工

詐騙集團透過TikTok或Facebook打工社團等平台接觸用戶，要求提供電話號碼及LINE簡訊認證碼以登記工作資格。官方提醒，用戶在尋找網路打工機會時，務必確認資訊真實性，切勿輕易提供LINE認證碼，以免帳號遭盜用，同時也可能無法取得工作機會，得不償失。

4.假的徵才廣告

詐騙徵才廣告頁面通常附有QR Code，誘導用戶掃碼後進入假冒網站，要求填寫LINE帳號資訊，包括簡訊認證碼。LINE官方提醒，真正的徵才機會不會要求提供簡訊認證碼，用戶應透過企業官方管道確認資訊真實性，以防帳號被盜用。

5.高價收購LINE認證碼

詐騙集團可能透過社群平台廣告，以高價收購LINE認證碼的方式，誘使用戶將LINE簡訊認證碼提供給他們。LINE官方提醒，一旦將認證碼交出，帳號將立即面臨被盜用的風險，用戶應提高警覺。

