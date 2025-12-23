LINE聖誕特效登場！熊大兔兔驚喜現身聊天室

LINE聖誕節限定特效已於12月22日正式登場，為用戶帶來年度節慶驚喜。即日起至12月26日上午10時止，用戶在LINE聊天室中輸入「聖誕節」或「Xmas」關鍵字，即可觸發限定動畫特效。熊大、兔兔與莎莉將換上聖誕造型現身聊天室，為對話增添節慶氣氛。

為避免重複傳送訊息造成洗版困擾，用戶在首次觸發特效後，可直接點擊聊天室中出現的關鍵字連結重播動畫。使用此功能需符合特定版本要求，iOS需9.15.0以上版本、Android需10.2.0以上且系統為7.1以上，電腦版則需6.7.3以上版本。

LINE主頁同步推出聖誕限定視覺設計。自12月21日下午17時起至12月25日下午16時59分，用戶進入LINE主頁即可看到雪橇動畫，聖誕老公公駕駛雪橇飛越畫面。主頁特效下方搭配活動標語，點擊後可查看LINE禮物推出的聖誕限定活動資訊。

針對部分用戶無法看到特效的情況，LINE官方說明，若特效期間適逢使用者生日，系統將優先顯示生日特效，聖誕主題則不會出現。用戶可至LINE設定中確認主頁「播放特效」功能是否已開啟，路徑為主頁右上角齒輪圖示進入設定後選擇主頁。手機系統若開啟「減少動態效果」或「移除動畫」功能，也可能導致特效無法正常顯示。

LINE預告聖誕特效結束後，將於跨年期間推出聊天室「飄雪特效」。自12月31日上午10時起至隔年1月2日上午10時，開啟LINE聊天室即可看到雪花紛飛畫面，切換深色主題將呈現不同冬日氛圍。

配合節慶活動，LINE同步推廣「聊天即送禮」的LINE禮物服務，用戶可直接對好友送出飲品或商品，無須詢問地址或安排面交。平台搭配聖誕期間貼圖活動，提供抽獎與回饋機會。

