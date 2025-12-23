LINE聖誕限定功能登場 關鍵字特效、貼圖抽iPhone一次看

【記者趙筱文／台北報導】隨著聖誕節倒數登場，通訊平台LINE再度端出一整套「過節感直接拉滿」的應景玩法，從聊天室關鍵字特效、主頁雪橇動畫、跨年飄雪預告，到送禮、貼圖一次到位，用戶不需要換場景、只要打開手機，輸入關鍵字就能進入聖誕模式。

即日起至12月下旬，台灣用戶只要在LINE聊天室輸入指定關鍵字，就能觸發專屬聖誕動畫，熊大、兔兔、莎莉齊聚聊天室過節。活動期間為即日起至26日上午10時，只要輸入「聖誕節」或「Xmas」關鍵字就會出現專屬特效。官方也提醒，若不想重複洗版，只要點擊關鍵字連結就能重播動畫，相關功能需更新至指定版本以上。

除了聊天室，LINE主頁也同步換上節慶外觀。至12月25日下午主頁會隨機出現雪橇特效，營造濃厚節日氛圍，用戶點擊標語還能直接連結至LINE禮物的聖誕限定活動頁面。若未看到特效，可能與生日特效優先顯示、播放特效關閉，或手機系統「減少動態效果」設定有關，官方也提供完整排查路徑供用戶確認。

值得注意的是，LINE也預告跨年限定的「聊天室飄雪」效果，將於台灣時間12月31日上午10時起至隔年1月2日上午10時登場，只要打開聊天室就能看到雪花飄落，官方更建議搭配深色主題使用，視覺氛圍更有感。

今年聖誕期間還LINE也為送禮功能推出回饋活動，最高可獲得10,000點LINE POINTS。貼圖則是至12月25日深夜推出聖誕貼圖活動，主打搞笑、祝福與年末高頻使用情境，無論是「回憶殺」式聊天，或年終感謝、打氣用途都能派上用場。活動期間購買或贈送貼圖，還有機會抽中iPhone 17 Pro，並可透過傳貼圖集章獲得免費LINE代幣。

整體來看，LINE今年聖誕策略依舊走「聊天即舞台」路線，把特效、送禮與貼圖全面塞進日常對話場景，讓節慶不再只是某一天，而是一段從打字開始的連續儀式感。對用戶來說，過節不用多想，手機一滑就到位，算是相當符合現在「懶人過節」的使用趨勢。

LINE在聖誕期間於個人主頁上方推出期間限定動態特效，雪橇與節慶元素隨頁面呈現，讓用戶一打開主頁就能感受濃厚過節氛圍。LINE提供

