LINE萬聖節特效開啟 輸入關鍵字召喚熊大

【記者趙筱文／東京報導】萬聖節變裝熱潮席捲街頭，社群軟體LINE也在聊天室中推出期間限定萬聖節特效，用戶只要輸入特定關鍵字，就能讓熊大等LINE FRIENDS角色「跳進聊天室」陪你一起慶祝，增添社群樂趣。

LINE表示，使用者在聊天室輸入「萬聖節」、「Halloween」或「Trick-or-treat」（英文大小寫皆可），即可觸發畫面特效，讓可愛角色在對話視窗內互動，活動自即日起至11月3日10:00止。支援版本為LINE iOS 9.15.0以上、LINE Android 10.2.0（Android OS 7.1 以上）以及電腦版6.7.3以上。

廣告 廣告

另外，若手機LINE版本為 12.0.0（含）以上，畫面將把關鍵字以連結呈現，用戶可直接點擊回放特效，不用洗版朋友訊息；若沒有觸發畫面，官方建議重新開啟App，或在設定中確認「聊天室背景特效」已開啟。

LINE也預告，10月31日當天限定「主頁萬聖節特效」將同步登場，角色會在主頁介面中搞怪亂入，需iOS／Android系統LINE版本達12.17.0以上才會顯示。若看不到特效，可能是生日特效優先顯示、裝置動態效果被關閉，或因重新安裝LINE導致特效素材未及時下載。

官方提醒，若手機系統啟用「減少動態效果」或「移除動畫」，也可能導致特效無法呈現，用戶可於系統輔助使用設定中調整，確保萬聖節視覺效果完整體驗。

🟡 iOS路徑：設定→輔助使用→動態效果→減少動態效果

🟡 Android路徑：設定→協助工具→移除動畫

當日限定的萬聖節主頁特效，上方可見搗蛋小鬼與女巫帽裝飾，為LINE介面增添節慶氣氛。LINE提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

真的來了！蔡依林首唱台北大巨蛋揪12萬人狂嗨 跨年場次、搶票時間一次看

2025前3季六都房市買氣慘跌28% 建商怕降價賣不動恐爆骨牌效應

房市急凍現奇蹟！近5%建案熱銷 靠3關鍵衝出逆境（壹蘋10點強打）

