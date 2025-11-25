LINE行銷年會發布多項升級：社群團購一條龍、廣告AI自動化2026登場
LINE 台灣於今（25日）舉行「LINE BIZ CONVERGE 2025」數位行銷年會，以「New Chapter」為題，揭示以數據與 AI 為核心的數位轉型戰略。面對 AI 浪潮，LINE 台灣企業解決方案事業群總經理王俞蓉強調，將以「數據出發、AI 驅動、與夥伴共創」為核心，協助企業深化消費者關係。LINE 同時宣布正與 Google Cloud 探索合作機會，期望透過技術整合，在搜尋、生態串接與 AI 技術上開啟全新佈局。
根據尼爾森《2025 LINE 使用行為調查》，LINE 已成為台灣民眾生活的重要入口，滲透率高達 93%。使用者平均每日開啟 14 次，其中五成為中重度使用者，每日平均開啟高達 22 次。調查也指出，近八成使用者支持 LINE 結合 AI 服務，並肯定其 24 小時的客服互動能力；近五成使用者認為 AI 能更好融合於日常行程，顯示消費者對於 AI 協助「資訊整合」與「決策輔助」的需求日益增加。
為回應市場需求，LINE 宣布推出多項 AI 驅動的行銷工具。針對展示型廣告，將於 2026 年第一季起分階段推出「LAP AI Agents」，涵蓋自動建立投放架構的 Campaign Agent、生成素材文案的 Creative Agent，以及提供優化建議的 Report Agent。此外，全新的「LINE Data Hub」預計於 2026 年第二季推出，透過 Data Clean Room 進行安全的跨資料整合，協助品牌精準優化廣告投遞策略。
在商務應用方面，LINE 持續強化虛實整合。LINE MINI App 預計於 2026 年上半年結合 NFC 技術，推出實體裝置「LINE Touch」，用戶只需手機輕觸即可完成領取優惠券或集點。針對社群電商，LINE 預計於 2026 年 1 月推出串連「開店幫手」的社群購物功能，讓團主在 LINE 社群內即可完成開團與收單的一條龍服務，大幅縮短轉換路徑。
LINE 官方帳號數量目前已達 340 萬個，今年成長前五名分別為零售電商、學校教育、媒體社群與餐飲。為提升溝通效率，11 月剛上線的官方帳號 AI 聊天機器人，已開放購買「聊天進階方案」的帳號使用。同時，LINE 也優化「通知型訊息」，新增到貨通知、帳單寄送等標準化模板，並正式推出「贊助表情貼」，讓品牌能透過更多元的互動形式接觸用戶，完善 LINE 的一站式互動生態。
