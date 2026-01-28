LINE要付費了？訂閱制2026上半年上線 5功能一次看
LINE官方宣布，「LINE Premium」訂閱制預計在2026年上半年在全台同步上線。用戶可在每月支付165元的價格，就能享有4項會員專屬福利，以及5大全面升級使用體驗，連之前大家困擾的「照片、影片過期」問題，也能迎刃而解。
LINE曾於去年預告，將在2026年上半年推出全新會員計畫「LINE Premium」，也成為繼日本、泰國之後，第3個將訂閱制導入市場的國家。LINE指出，每月訂閱費用165元，並在加入後的第一個月，可免費體驗進階功能。
針對訂閱制，LINE在首波將釋出5項通訊軟體進階功能，包含解決聊天備份過期、跨裝置轉移、身份管理等，此外，還有4項專屬會員福利，涵蓋LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊、LINE MUSIC等等，LINE表示，後續還會推出更多會員專屬服務，並結合更多樣化的服務與方案。
5種功能升級
1.自選個人檔案
除了主帳號外，會員可額外打造2組專屬個人檔案。可以針對工作、家庭、社交等不同需求，設定大頭照與暱稱，並精準選擇要向哪些好友展示特定形象，讓公私領域分明，社交不再尷尬。
2.進階備份
聊天室中的照片、影片、檔案及語音訊息皆能自動同步至LINE雲端（上限100GB）。最重要的是，未來更換手機時，即便是不同系統（iOS、Android）的手機裝置，也能跨系統完整匯入資料。
3.相簿功能升級
可從聊天室直接儲存影片到LINE中的相簿，也可上傳原始畫質的照片，輕鬆與群組成員共享珍貴回憶。LINE Premium會員可於LINE相簿存放100支影片，每支影片長度上限5分鐘或200MB，照片與影片合計共可存放1000個檔案。
4.應用程式圖示
加入Premium訂閱制後，會員可自由更換多款繽紛設計的APP圖示，LINE表示，將不定時推出熱門IP合作的期間限定款式，讓大家在點開LINE時，能帶來更多樂趣。
5.應用程式字型
除了現有的預設字型及芫荽體，LINE將提供更多元的新字型供會員替換，無論是閱讀訊息或瀏覽介面，都能享有全新的視覺感受。
4大專屬會員權益
1.LINE購物
每月固定發放50點LINE POINTS紅包，單筆消費滿599元可綁定使用。若是首次使用的新客，更額外加贈168點。
2.LINE旅遊
針對有旅遊需求的會員，每月提供100點的點數紅包，單筆消費滿5000元可綁定使用。新客再加贈500點，單筆消費滿10000元可綁定使用。
3.LINE禮物
每個月可領取特定賣場優惠券250元，單筆消費滿1000元可使用。若為新客可再加碼領取50元優惠券。
4.LINE MUSIC
每月可免費自選3首30元音樂，可自由設定在LINE的鈴聲、答鈴或背景音樂。
更多東森新聞報導
賀霍諾德成功登頂！賴、蔡留言區大聊 網笑翻：當Line用嗎
LINE做1事帳號就被盜！官方急籲用戶注意
「Line安靜到像被封鎖」掀共鳴 過來人揭真相
其他人也在看
LINE也要付費了？官方推「Premium訂閱制」上半年登台…月費、專屬功能一次看
LINE作為現代人生活中不可或缺的通訊軟體，不僅是朋友間交流的重要平台，因還有著付款、相簿、記事本等功能，便利性深受網友喜愛。不過，LINE日前正式宣布，將在台灣推出全新會員計畫「LINE Premium」，除了免費的現有基礎功能，付費用戶還可透過訂閱享有會員專屬福利，全面升級使用體驗，包括解決聊天備份過期、跨裝置轉移等煩惱。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
PokéPark KANTO「寶可樂園：關都」懶人包：時間、地點、門票、活動內容一次看
全球首座寶可夢戶外常設樂園——「寶可樂園：關都」，即將在東京讀賣樂園內正式開幕。這座以初代《寶可夢 紅／綠》關都地區為藍本打造的園區，門票自預售起便迅速預訂一空。它究竟有何魅力？編輯整理以下懶人包，包含必玩亮點、票種價錢與權益差異比較與到實戰攻略，帶你搶先規劃這趟真實的寶可夢冒險。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
Steam面臨價值270億反壟斷訴訟！英國法院同意審理Valve佣金過高、價格壟斷指控
直到現在，PC 遊戲平台 Steam 依然是世界上最受全球玩家支持的平台，今年剛開始就打破了全球玩家同上紀錄，在一月初時衝破 4000 萬人同時在 Steam 上線玩遊戲。不過，也因為這些年來的火紅，讓 Steam 在全球各處總是必須面臨各種訴訟挑戰。最近英國負責處理經濟競爭案件的司法機構英國競爭上訴審裁處（CAT）就宣布，已經受理一起 2024 年針對 Steam 與母公司Valve 發起的壟斷訴訟，該訴訟指控 Valve 利用壟斷地位對 Steam 上的遊戲與 DLC 收取更多費用，因此求償 6.65 億英鎊（約現在的 9 億美元／270 億新台幣）。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
Ubisoft股價暴跌怪DEI？前日本分部員工反駁：根本是陰謀論找替罪羊
最近 Ubisoft 公司大規模重組，多款遊戲項目取消，股價跌回 20 多年前的價格引起各界討論，網路上不少聲音都把矛頭指向 DEI（多元、公平與共融）政策。而對此，曾在 Ubisoft 大阪工作室擔任遊戲設計師的下田賢佑，公開反駁這些說法。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 7則留言
Ubisoft巴黎總部提出「自願離職」方案，預計縮減200名員工
遊戲大廠 Ubisoft 最近可以說是風波不斷，繼上週宣布公司內部的重組計畫後，最新的削減成本措施將目標轉向了位於法國的巴黎總部，希望員工可以自願簽下離職協議。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
WhatsApp 推出「嚴格帳號設定」！一鍵升級極限保護，記者、公眾人物防高階網絡攻擊必開？
WhatsApp 宣佈推出「嚴格帳號設定」，主打為記者、公眾人物等高風險用戶提供更極端保護，一鍵啟用後會自動封鎖陌生人媒體與附件、靜音陌生來電、關閉連結預覽等。新功能將於未來幾週全球逐步推出，用戶可到「設定」內私隱選項啟用。Yahoo Tech ・ 21 小時前 ・ 發表留言
「我是你的新鄰居……」Whoscall推LINE貼圖 一秒讓詐騙聊不下去
為了提升大眾的防詐警覺性，Whoscall 以品牌吉祥物 Vee 為主角，打造首款 LINE 貼圖，結合趣味文案「聽你在騙」、「我不是韭菜」、「假鬼假怪」、「別 WHO 弄我」，靠貼圖詐騙集團啞口無言；甚至也能用貼圖在詐騙群組中洗版，戳破詐騙話術，保護其他一同被詐騙的民眾。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
怕個資外洩？Apple手機「內建隱私防護功能」一覽
現代人人手一支手機，裡面儲存大量個資、帳戶、照片，該如何防護手機的隱私安全？對此，蘋果(Apple)官方分享十款iPhone內建隱私保護功能,協助用戶在網路時代守護個人資訊安全。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
免費時代終結？LINE Premium每月165元登台 5大升級功能首波曝光
[Newtalk新聞] 社群平台「全免費」時代恐將終結，用戶未來想享有完整功能得掏腰包。繼Meta傳出測試付費方案後，LINE確定將於2026年上半年在台推出「LINE Premium」，每月收費165元。台灣為全球第三個上線市場，官方強調基礎功能免費，付費則能解決跨系統備份痛點並享有加值服務，這也意味著社群經營正轉向「核心免費、進階付費」模式。 目前全球的社群訂閱制，如Snapchat 付費訂閱戶已突破1600萬人，因此顯現出社群變現模式並非不可行，至於LINE與Meta能否在台灣成功複製此模式，仍待市場考驗。而針對用戶最在意的功能限制，LINE Premium首波釋出5大升級亮點，希望以實用性來吸引用戶買單： 1.雲端備份打破系統高牆：過往跨系統換機最頭痛的資料轉移問題有解。訂閱戶享有100GB雲端空間，可自動備份文字、照片、影片、檔案及語音訊息，且支援iOS與Android雙系統間的無痛匯入，徹底解決檔案過期與跨系統遺失的焦慮。2.相簿不再只存照片：功能大躍進，開放用戶直接將聊天室影片存入相簿，並支援原始畫質照片上傳。每位會員可在相簿存放100支影片(單支上限5分鐘或200MB)新頭殼 ・ 1 天前 ・ 17則留言
【緊張囉】實況主羅傑被告「妨礙名譽」！本人無奈表示「明明被噴的都是我」
台灣知名實況主羅傑在昨（28）日實況結束工商環節後正準備開開心心來下棋時，表示媽媽幫他收了一封信，沒想到打開來一看自己卻成為了妨礙名譽的被告人，一頭霧水的他無奈表示「不上報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
不是萬靈丹！醫曝「魚油護心」3攝取關鍵點
[NOWnews今日新聞]為了心血管健康健康，許多人會選擇補充魚油作為保健，不過內分泌專科醫師蔡明劼根據最新研究指出，每天250-1500毫克適量攝取確實能保護心臟，但若攝取過量，反而可能干擾心臟電位...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 1則留言
【巴德增強】《聯盟戰棋》釋出 16.4 版本更新：賽特、史詩重抽、猶豫不決削弱
《聯盟戰棋》開發團隊今（29）日在測試服釋出 16.4 版本第二波更新內容，削弱索娜、賽特英雄以及「史詩重抽」、「三三來遲」、「猶豫不決」等增幅裝置，預計在 2 月 4 日正式上線。上報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
台灣人型機器人論壇 助產業邁大步
隨著Embodied AI（具身人工智慧）成為新型態智慧製造協作及補足勞動力缺口的關鍵趨勢，其背後的「軟體定義平台」與「多模態AI模型部署」更被視為推動人型機器人快速開發、可靠部署的核心基石。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
NBA》東契奇29分白忙 湖人大崩盤慘輸騎士30分
東契奇（Luka Dončić）今天攻下全隊最多29分，只是湖人卻在第3節大崩盤，最終也以99：129不敵騎士，戰績28勝18敗。湖人上半場就靠東契奇單節15分領軍，以55：57落後騎士，但騎士在第3節狂轟7顆三分球，且團隊命中率更逼近7成，反觀紫金大軍這節只靠東契奇苦撐，全隊整節拿22分，東契奇包自由時報 ・ 46 分鐘前 ・ 發表留言
《仁王3》評測心得：系列最豐富！戰鬥系統再進化、地圖的探索回饋讓人停不下來
Yahoo 奇摩遊戲編輯這次提早拿到了《仁王3》（Nioh 3）的完整測試版本。在經歷了沒日沒夜的落命、鍵盤無數次瀕臨按壞邊緣的數十小時體驗後，編輯可以很負責任的告訴各位：「《仁王》回來了」而且它變得比以前更龐大、更複雜，但也更「好玩」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
實況主羅傑真的被告了！深夜實況曝收「妨礙名譽」通知書需親至警局做筆錄
實況主「羅傑」(Roger) 這次真的被告了！今（29）天在實況中突然表示已被提告，因此必須前往大安分局詢問具體細節，才能確定到底是由誰提出告訴。而消息曝光後也引起許多粉絲猜測，這次到底是誰選擇訴諸法律進行提告，才讓羅傑繼上次因為實況聊天室一時嘴快驚動 FBI 後，又必須再次與警方打交道。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
搶搭封關紅包行情！整合交割金流 LINE Bank大推「股票抽籤」服務
LINE Bank「股票抽籤」服務上線，整合跨券商金流、自動精算溢價差，並提供LINE即時中籤通知，打造一站式便利理財體驗。此服務解決投資人查詢痛點，資金調度與抽籤進度掌握更靈活。為搶攻新年股市紅包，即日起至2026年3月底，綁定證券帳戶最高送LINE POINTS 600點，助您輕鬆參與股市，享受數位理財便利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
LINE Pay結盟韓國機場鐵路AREX 開拓跨境線上服務新版圖
續深化跨境旅遊服務，LINE Pay表示，跨境事業首度從「線下消費」延伸至「線上服務」，攜手韓國機場鐵路AREX，讓旅客可透過LINE Pay平台預訂購買AREX仁川國際機場往返首爾站直達列車車票，既可享受優惠票價，又能以習慣的LINE Pay完成交易，提供用戶真正無縫跨境旅遊消費體驗。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
超好玩卻沒人買？《忍者外傳4》成「冷門神作」，財報揭露銷量真相
由 Team Ninja 開發、光榮特庫摩（Koei Tecmo）發行的動作遊戲續作《忍者外傳4》（NINJA GAIDEN 4），雖然在遊戲發售後獲得媒體與玩家的高評價，以及 Steam 90% 的極度好評，但市場表現似乎沒有預期亮眼。根據光榮特庫摩近期最新財報數據推測，該作截至目前的銷量可能不到 50 萬份。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前 ・ 1則留言