LINE要付費了？訂閱制2026上半年上線 5功能一次看

「LINE Premium」訂閱制預計在2026年上半年在全台同步上線。（示意圖／東森新聞）





LINE官方宣布，「LINE Premium」訂閱制預計在2026年上半年在全台同步上線。用戶可在每月支付165元的價格，就能享有4項會員專屬福利，以及5大全面升級使用體驗，連之前大家困擾的「照片、影片過期」問題，也能迎刃而解。

LINE曾於去年預告，將在2026年上半年推出全新會員計畫「LINE Premium」，也成為繼日本、泰國之後，第3個將訂閱制導入市場的國家。LINE指出，每月訂閱費用165元，並在加入後的第一個月，可免費體驗進階功能。

針對訂閱制，LINE在首波將釋出5項通訊軟體進階功能，包含解決聊天備份過期、跨裝置轉移、身份管理等，此外，還有4項專屬會員福利，涵蓋LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊、LINE MUSIC等等，LINE表示，後續還會推出更多會員專屬服務，並結合更多樣化的服務與方案。

5種功能升級

1.自選個人檔案

除了主帳號外，會員可額外打造2組專屬個人檔案。可以針對工作、家庭、社交等不同需求，設定大頭照與暱稱，並精準選擇要向哪些好友展示特定形象，讓公私領域分明，社交不再尷尬。

2.進階備份

聊天室中的照片、影片、檔案及語音訊息皆能自動同步至LINE雲端（上限100GB）。最重要的是，未來更換手機時，即便是不同系統（iOS、Android）的手機裝置，也能跨系統完整匯入資料。

3.相簿功能升級

可從聊天室直接儲存影片到LINE中的相簿，也可上傳原始畫質的照片，輕鬆與群組成員共享珍貴回憶。LINE Premium會員可於LINE相簿存放100支影片，每支影片長度上限5分鐘或200MB，照片與影片合計共可存放1000個檔案。

4.應用程式圖示

加入Premium訂閱制後，會員可自由更換多款繽紛設計的APP圖示，LINE表示，將不定時推出熱門IP合作的期間限定款式，讓大家在點開LINE時，能帶來更多樂趣。

5.應用程式字型

除了現有的預設字型及芫荽體，LINE將提供更多元的新字型供會員替換，無論是閱讀訊息或瀏覽介面，都能享有全新的視覺感受。

4大專屬會員權益

1.LINE購物

每月固定發放50點LINE POINTS紅包，單筆消費滿599元可綁定使用。若是首次使用的新客，更額外加贈168點。

2.LINE旅遊

針對有旅遊需求的會員，每月提供100點的點數紅包，單筆消費滿5000元可綁定使用。新客再加贈500點，單筆消費滿10000元可綁定使用。

3.LINE禮物

每個月可領取特定賣場優惠券250元，單筆消費滿1000元可使用。若為新客可再加碼領取50元優惠券。

4.LINE MUSIC

每月可免費自選3首30元音樂，可自由設定在LINE的鈴聲、答鈴或背景音樂。

