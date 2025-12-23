LINE解密旅遊三大趨勢：台灣人效率至上、價值導向、安心優先

記者李鴻典／台北報導

隨著 2025 年進入尾聲，LINE旅遊發布「2025 旅遊趨勢觀察」，整理平台今年針對多項主題對用戶的喜好觀察，包括投保行為、暑期出遊、航班偏好、平台選擇、旅行支出與國旅洞察等，解析台灣用戶今年的旅遊模式與心態轉變。LINE旅遊指出，綜觀今年的數據，出國旅遊的用戶行為呈現三大明顯趨勢：設定明確條件加快旅程規劃、消費選擇更重視價值表現，以及對安心與透明度的需求持續提升；而在短天數與機動性規劃的出遊情境中，國旅則以其便利性與低門檻，成為最務實、最容易啟動的旅行解方。

LINE旅遊觀察，用戶規劃旅程時呈現明顯的「條件式決策」，並使用AI規劃行程。（圖／LINE旅遊提供）

關鍵一、精準篩選、效率決策：以明確條件優化旅遊規劃

今年，用戶在規劃旅程時，呈現明顯的「條件式決策」特徵。從暑期出遊調查顯示，日本仍是最受歡迎的海外目的地（32.2%），其次為國旅（18.6%）與韓國（13.7%）。七成用戶偏好 3至8 天的短、中程旅遊型態，顯示用戶的時間運用更緊湊、需要彈性，也更偏好效率型行程。在航班選擇中，用戶最重視的三大因素為票價（22%）、航班時間（20%）與是否直飛（19%），反映出航空移動的決策以具體條件為基礎。住宿方面，用戶更看重交通的便利性、房價合理性與評價表現。值得注意的是，51%的用戶使用AI規劃行程、79% 希望AI協助推薦景點與路線規劃，顯見AI 工具逐漸成為旅程的一部分。整體而言，用戶不再憑感覺決定旅行，而是以資訊與條件導向規劃，呈現出 2025 年旅遊行為的成熟化趨勢。

關鍵二、重視性價比，預算要花得值得

2025 年用戶的消費模式展現明顯的「精打細算」。用戶在旅行支出上，單人旅遊預算主要落在新台幣 2萬至 5萬元之間；而在消費順序上，用戶傾向將旅程拆為機票、住宿、票券三階段分別比價再行購買，而不是一次打包。此外，用戶在多平台比價已成為常態，不少用戶會同時比較不同平台的住宿價格、評價與方案內容，確保所選項目「物超所值」。整體來看，用戶追求的並非最低價格，而是更精準的消費與可預期的價值；「花得值得」比「花得少」更能概括 2025 年用戶的心態。

用戶重視性價比，傾向分階段比價消費，追求花得值得的旅遊體驗。（圖／LINE旅遊提供）

關鍵三、要玩的放心：安心感成為旅程必要配備

無論旅程長短，用戶在 2025 年對「安心感」的重視顯著。根據投保行為調查，超過八成用戶在出國前會投保旅平險，而 25至34 歲用戶更偏好「線上快速投保」的便利方式，顯示投保已不再是補充選項，而是旅程的基本設定。在選擇旅遊平台時，用戶最在意的是價格透明度（23%）、付款安全（14%）與品牌可信度（13%）。這些結果說明，用戶除了追求優惠，也同樣重視交易安全與資訊公開程度，希望所選平台穩定可靠，期望除了玩得開心，更要放心。

價格透明與投保旅平險，成為用戶安心出遊的重要關鍵。（圖／LINE旅遊提供）

國旅成短天數旅程首選解方：易規劃、低門檻、快速切換不同模式

儘管出國旅遊熱度依舊，對台灣用戶而言，國旅仍在短天數與臨時出發的情境中展現不可替代性。調查數據顯示，用戶選擇國旅的最主要原因包括「可安排短天數小旅遊、不須請長假」（20%）與「交通方便、快速抵達」（16%）；其次為語言溝通無障礙（15%）、飲食習慣相近（12%）與免簽證或護照（12%）。這些因素共同形成用戶選擇國旅時最在意的便利性特徵。

花東、宜蘭、台南、澎湖與高雄也名列最具吸引力的國旅城市，這些地點皆具備「週末成行」的旅遊條件，提供自然風景、文化體驗與城市節奏的多元選擇。在期待改善方面，用戶最希望看到住宿定價的透明度提升（23%）、景點內容更新（13%）與景點的交通接駁更便利（12%）。這些回饋反映出國旅在體驗品質上仍有進步空間，但在短天數旅遊需求中仍具備明顯優勢。整體而言，國旅並非最理想的旅遊選擇，但在週末、短假與家庭旅遊情境中，是最務實、最容易實現的旅行解方。

綜觀 2025 年旅遊行為，台灣用戶展現出更明確的偏好與更成熟的決策方式——設定條件加快旅程規劃、以價值決定消費、以安全感檢視平台、以便利性安排國旅。

