LINE訊息卡卡 他曝1招秒解 網實測喊：真的變順了

蘋果去年10月29日釋出iOS 26.1版本，有民眾更新後發現LINE頻頻出現訊息延遲的狀況，明明已經收到通知，但點開對話視窗總是要等好幾秒才看得到新訊息，造成困擾；一名網友表示，他將手機網路重置後狀況有所改善，該解方分享上網後引發討論。

蘋果公司去年年底釋出iOS 26版本後，不少用戶出現LINE沒有通知、訊息延遲等狀況，有時明明已收到通知，點開對話框卻要等5秒以上新訊息才會顯示，讓使用者很困擾，近日有網友分享，AI給出的改善方式，是將網路重置，且經過實測後狀況真的有改善。

廣告 廣告

該名網友指出，只要開啟手機設定、一般、移轉或重置、重置、重置網路設定，點下去後手機會自動關機，自行重開機後發現LINE訊息延遲的狀況明顯改善，但網路重置後，已經設定好的WiFi密碼也會被清除，需要重新設定。

不少網友學著照做一遍，結果發現狀況真的有改善，留言大讚「實測有效，被困擾很久了，我真的謝謝你」、「一直不知道是LINE還是網路的問題，結果做完真的變順了」、「還以為只有我有這問題，17 Pro Max更新後明顯超卡」、「真的有用欸，LINE到底為什麼這麼爛啊」、「理論上iOS已經是最穩定的系統了，怎麼LINE每次更新都還是有一堆問題」。

更多中時新聞網報導

胡瓜《下面一位》搭檔警犬慘被無視

彭佳慧獻唱懸疑劇走心 認了心情低落

冰球樂團成軍13年 興奮5月唱進北流