LINE訊息卡超久！他點「1隱藏設定」滿血復活 眾實測驚：超神

LINE是台灣人最常用的聊天平台之一，無論是和朋友聊天還是處理公事，大多數人都習慣用它來溝通。但日前有網友抱怨，近來發現LINE查看訊息都會延遲好幾秒，好奇有沒有解決方法？文章曝光掀起討論，釣出一大票苦主，直喊「原來我不孤單！」事後原PO表示，自己發現只要「重置網路設定」即可。

LINE訊息狂延遲 大票苦主哀號

原PO日前在PTT發文表示，自己使用的是iPhone16，但自從更新至iOS 26.1之後，LINE收到訊息雖然一樣會跳出橫幅通知，但典進對話視窗看訊息，總會延遲好幾秒才跳出來，好奇到底要怎麼解決？

文章曝光後釣出眾多苦主，紛紛抱怨表示，「17這幾天也是，發圖還會失敗」、「沒升26一樣延遲，而且好一陣子了」、「我15plus也是，但覺得是軟體更改設計的關係，變成進app後才會去刷新」、「最近超級明顯，原來我不孤單15沒更新也好一陣子了，我以為中華電信壞掉。」

事後原PO在下方回覆留言，表示自己已發現解決方法，步驟是先點進設定，接著點擊一般、移轉或重置iPhone並點擊重置，最後選擇重置網路設定，他嘗試過後明顯好轉。但要留意的是，重置後Wi-Fi需要重新輸入，因此最好先備份或記下密碼。

原PO透露，重置網路設定即可改善。（圖／翻攝畫面）

解決方法曝光，果然救了一大票人，「重置網路有變好，+1，謝謝板大」、「重置暫時ok，再觀察」、「16pro重置網路後正常 +1」、「15，網路重置後好像恢復正常了，謝謝」、「17pro修好了，甚至連藍牙的問題一起解決了，感謝！超神」、「17pro重置網路就好了。」

