LINE訊息延遲數秒超崩潰 重置網路設定救回一票人

有iPhone用戶反映，更新系統後使用LINE時出現訊息延遲狀況，雖能收到通知但點開對話需等待數秒才顯示內容。有網友在論壇分享重置網路設定的方法後，不少人實測表示問題獲得改善。

網友抱怨iPhone 16更新後，LINE 收到訊息點進去會延遲幾秒 。（示意圖／取自pexels）

一名使用iPhone 16的網友在PTT發文表示，更新至iOS 26.1後，LINE收到訊息會跳出橫幅通知，但點進對話視窗看訊息時，總會延遲好幾秒才跳出來，詢問是否有解決方法。

貼文引起不少網友回應，表示遇到類似情況，「17這幾天也是，發圖還會失敗」、「沒升26一樣延遲，而且好一陣子了」、「之前升上26就開始這樣了，ios的問題比較大」。也有iPhone 15 plus用戶認為可能是軟體設計調整，變成進入應用程式後才會刷新，「最近超級明顯，原來我不孤單，15沒更新也好一陣子了，我以為中華電信壞掉」。

原PO後續補充，他找到解決方法就是「重置網路」，先到設定點選一般，接著點擊移轉或重置iPhone，再選擇重置網路設定。他同時提醒，按了之後所有WiFi密碼會重置，記得先記下密碼避免忘記。

這個方法分享後，有多位網友實測回報，「重置網路有變好，+1，謝謝板大」、「重置暫時ok，再觀察」、「16 pro重置網路後正常 +1」。也有網友提到「15，網路重置後好像恢復正常了，謝謝」、「17 pro修好了，甚至連藍牙的問題一起解決了，感謝」。

