LINE訊息會延遲很卡？內行教１設定秒解決，網友實測大讚有用：變順暢
智慧型手機已成為現代人生活中不可或缺的工具，特別是通訊軟體更是日常聯絡的重要管道。然而，手機更新後可能會帶來意想不到的困擾，影響使用者的日常體驗。近期就有網友分享，自己的iPhone 16升級至iOS 26.1後，LINE出現訊息延遲問題，雖然通知正常顯示，但點進聊天室後需要等待數秒才能看到內容，讓他相當困擾。這問題一經分享，引起眾多使用者共鳴。
iOS更新後LINE訊息很卡
一名網友在PTT論壇發文求助，表示手中的iPhone 16自從更新到iOS 26.1版本後，LINE使用上出現明顯異常。雖然LINE的通知功能運作正常，能夠即時收到新訊息提醒，但每當點擊進入聊天室查看具體內容時，訊息總是會延遲好幾秒才顯示出來，造成使用上的不便。
這問題一經分享，立即獲得大量網友回應，許多人都遭遇類似困擾，「這幾天發圖片常常失敗」「沒升級新系統也一樣延遲，已經持續一陣子了」「最近超級明顯，原來我不孤單」「最近超明顯，我還以為是電信公司的問題」，另外，其他iPhone 用戶也表示，「我用15也會這樣」「17這幾天也是，發圖還會失敗」，顯示問題並非僅限於特定機型。
重置網路設定解決卡頓問題
面對眾多網友的回應，原PO隨後在留言區分享自己找到的解決方案。他詳細說明操作步驟：首先進入iPhone的設定選項，接著選擇「一般」功能，再點選「移轉或重置iPhone」，進入後選擇「重置」選項，最後點選「重置網路設定」。
原PO說，他實際測試後，LINE延遲問題獲得明顯改善，但執行重置網路設定後會有一些需要注意的地方，像是重置後所有Wi-Fi密碼都會被清除，而且手機會自動關機，需要手動重新開機。
網友實測效果
許多網友在看到解決方法後紛紛嘗試，結果發現這個方法確實有效，「實測有效，被困擾很久了，真的謝謝你」「一直不知道是LINE還是網路的問題，結果做完真的變順了」「重置網路設定後好很多，感謝分享」「我的16pro也恢復正常」「15重置後也沒問題了」。
▲重置網路設定，可以解決LINE訊息卡頓問題。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
