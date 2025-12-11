LINE訊息永遠999+！「1功能」瞬間分類 一票震驚：現在才知道

生活中心／楊惟甯報導

LINE是台灣人最離不開的日常社群工具，無論親友聯繫、工作溝通，還有滿坑滿谷的官方帳號推播，通知常常一打開就是999+。近來一名網友分享，「只要3步驟」就能快速找到想聊天的人的隱藏功能，貼文一出瞬間引發討論，不少網友更震驚表示「現在才知道！」

女網友在Threads發文指出，她最近才發現LINE內建的「聊天室分類」功能，開啟後，所有聊天室就會自動依類型分門別類，再也不會被官方帳號洗版，也不會因為群組太多而錯過重要訊息。更重要的是，想找人聊天時，不需要在長長的列表中滑到手軟，讓她忍不住大讚這個功能超棒的！

貼文曝光後掀起討論，許多用戶都驚訝表示：「什麼！竟然有這個功能」、「終於不用被代購群洗版了」、「感謝分享！常常被官方帳號洗版面，找個人都只能用名字搜尋」、「天哪太實用了！」、「超感謝！畫面終於舒服一點了」。另外也有網友震驚「這功能很久了欸」、「前陣子才發現同事不知道，讓我震驚了一下，今天滑到這篇又讓我震驚100下」。

進入「設定」→「LINE Labs」→ 開啟「聊天室分類」即可。（圖／三立新聞網）

事實上，「聊天室分類」早在2020年就已推出，初期僅開放於Android版本，後來iPhone也正式加入。功能會依照「全部、好友、群組、官方帳號、社群」自動整理成分頁。若想啟用，只要進入「設定」→「LINE Labs」→ 開啟「聊天室分類」即可。

此外，電腦版的LINE，使用者還能客製化分類，例如新增「家人」、「工作」、「朋友」等自訂資料夾，最多可建立10組，讓用戶管理訊息時更加一目瞭然。

