LINE訊息狂延遲！他「1招」秒解決 網實測大讚：超神





LINE一直是台灣人最愛用的聊天平台，尤其是貼圖的功能讓民眾愛不釋手，不過近期有網友抱怨，點開LINE的聊天室查看訊息都會延遲好幾秒，不知道到有沒有解決的方法，貼文曝光後釣出一大票網友認同，不過後續原PO表示，只要在設定找到「重置網路設定」，就可以解決這個困擾。

原PO在PTT發文表示，自己用iPhone16自從版本更新到iOS 26.1，LINE收到訊息雖然會跳出橫幅通知，但若點進聊天室看訊息，總會延遲好幾秒才跑出內容，讓他好奇該怎麼解決？

廣告 廣告

文章曝光後網友紛紛在留言區表示原PO不是一個人，有網友分享，「最近延遲超明顯，原來我不孤單」、「我的中華17、ios26.1，最近也是這樣」、「我15plus也是，但覺得是軟體更改設計的關係，變成進app後才會去刷新」、「電信WiFi 就正常了，不知道是不是台哥大的問題」、「我台哥大4G，中華WiFi都一樣」。

不過事後原PO在下方回覆分享，他已經找到解決方法，只要在手機APP裡面找到「設定→一般→移轉或重置iPhone→重置→重置網路設定」，按照步驟點完、手機重開機後就改善了，此外，他也提醒WiFi、密碼都會重置，因此最好先記下密碼。

解決方法曝光後，一大票人網友驚呼超有用，「重置就正常了」、「15，網路重置後好像恢復正常了，謝謝」、「16P重置網路後好很多，繼續觀察，謝謝原po」、「17pro修好了，甚至連藍牙的問題一起解決了，感謝！超神」。

（圖／翻攝LINE官網）

更多東森財經新聞報導



2026年錢包開運術！ 「5色系」招財進寶 4顏色別用會破財

AI會不會泡沫？ 魏哲家笑回：需求是真的、客戶很有錢

486先生翻員工履歷意外挖到寶！ 「財務PT⭢投資經理」2寶媽手握10億操盤金