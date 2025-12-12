LINE訊息總是999+！3步驟「介面瞬間乾淨」網全跪了

生活中心／周孟漢報導



智慧型手機當道的現代社會，每個人都會透過通訊軟體來社交、聯繫感情，其中又以「LINE」為國人最愛用。不過在眾多聊天室中，除了親友外，還有工作群組，不時還會跳出各種官方帳號，導致許多人通知動不動就是「999+」，不過近日就有網友發現，只要做了「這3步驟」就能馬上找到想聊天的人，不需要再滑老半天。





「LINE」是不少國人愛用的通訊軟體。（示意圖／翻攝自LINE官網）





1名女網友在Threads發文，透露最近發現有不少人沒把LINE中的「聊天室分類」標籤打開，表示「這功能超棒的！不會再也找不到朋友的訊息」。至於該如何開啟？只需到主夜點選「設定」，接著往下滑到「LINE Labs」，點入後將「聊天室分類」打開，接著就能看到聊天室中有著「全部」、「好友」、「群組」、「官方帳號」、「社群」等分類。

設定「聊天室分類」3步驟。（示意圖／民視新聞）





文章曝光後，立刻獲得網友們大讚，「感謝分享…常常被官方帳號洗版面 找個人都只能用名字搜尋」、「原來還有人不知道有這功能，弄到朋友的LINE，都會強迫症幫他們打開這設定」、「很實用！不然看到雜七雜八的訊息都不想開了」、「超級實用，謝謝」、「這功能超久的，前陣子發現同事不知道，讓我震驚了一下，今天滑到這篇又讓我震驚100下」、「我昨天也打開它，不打開這個功能，訊息都被淹沒了」。

電腦版也同樣有「聊天室分類」這項功能。（圖／翻攝自line.me）





值得一提的是，根據LINE官方公告，，除了手機版有聊天室分類外，在電腦版也同樣有這項功能，且操作更為彈性，可自行新增多達10組分類，如「家人」、「朋友」、「工作」等等標籤，用戶們可以更清楚的管理聊天列表。

