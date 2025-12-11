LINE訊息轟炸！「隱藏功能」介面變清爽 一票人讚實用

LINE的聊天頁面除好友外，還有公司群組、社群及官方帳號等各種訊息，一名網友表示，只要在設定中啟用「聊天室分類」，系統便會自動依類型將聊天視窗整理至好友、群組、官方帳號及社群等區塊，讓版面更清楚，搜尋對話也更加迅速，貼文讓許多網友驚呼「現在才知道有這功能」；《中時新聞網》實測發現，開啟方式相當簡單，啟用後介面確實變得更為精簡，有助於快速瀏覽並掌握重要訊息。

原PO近日於Threads發文指出，若不想每次打開LINE都先被官方帳號推播淹沒，只需前往設定頁面啟用「聊天室分類」功能即可，啟用後介面上方會出現多個標籤頁，包括好友、群組、官方帳號與社群等，使用者可依照當下需求快速切換，閱讀所需訊息，大讚好方便。

貼文引發大批網友共鳴，許多人驚呼現在才知道有這功能，紛紛留言表示「我現在才知道」、「立刻開，終於不用被群組炸到頭痛」、「學到了，畫面變清爽了」、「電腦版還能自訂分類，更強」。

《中時新聞網》實測發現，操作方式很簡單，打開LINE主頁後，點選右上角齒輪圖示進入設定頁面，滑至最下方找到「LINE Labs」，將「聊天室分類」功能開啟後返回聊天頁面，即可看到上方新增5個標籤，使用者可透過切換標籤加速尋找所需訊息，大幅減少雜訊干擾。

另根據LINE官方公告，電腦版也支援聊天室分類，但操作彈性，使用者可依需求新增「家人」、「工作」、「朋友」等自訂分類，最多可建立10組。

