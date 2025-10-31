LINE訊息「在嗎」成溝通地雷 網：一律不讀不回

網紅「喬安姊姊」近日在社群平台Threads發文呼籲，使用LINE傳訊時應避免只發送「在嗎」、「有空嗎」等訊息，建議應一併說明要談的事情，讓對方能決定是否回應。此貼文引發廣大共鳴，吸引超過34萬人次瀏覽，顯示此類溝通方式已成為許多LINE用戶的痛點。

（示意圖／photot ac）

在台灣，LINE擁有高達2200萬用戶，已成為民眾日常工作與生活中不可或缺的通訊工具。然而，許多使用者對於某些訊息互動方式感到困擾。喬安姊姊在貼文中強調，發送訊息時應直接表明來意，而非僅詢問對方是否在線或有空。

貼文引發大量網友回應，多數表示收到「在嗎」、「有空嗎」這類訊息時會選擇不讀不回。一位網友表示：「如果對方一直不主動講要幹嘛，我就會一直擺著，拜託麻煩有什麼事情就直接講。」另有網友直言：「不要怪人家為什麼不已讀你，有事請直接說。」

對於這類訊息，網友們提出諸多不滿，包括「通常這種都沒有好事」、「訊息就是人不在身邊的時候用來聯繫的，當然不會無時無刻都在」以及「我很討厭用這種方式問完，然後人就消失的」。還有網友指出時間管理問題：「這樣真的超煩，可能我現在有10分鐘的空，結果你要跟我討論30分鐘，那怎麼可以？」

此外，也有網友點名類似的溝通問題「非常認同，另一種是問『可以請你幫忙嗎？』然後也不講什麼忙，我怎麼知道可不可以幫。」「可不可以直接講重點就好。」

