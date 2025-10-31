LINE訊息「收到2句話」超煩！爆全場共鳴：一律不讀不回

生活中心／彭淇昀報導

日常聊天、公事都有不少人使用通訊軟體LINE，在台灣的用戶數高達2200萬，使用率相當高。不過一位網紅「喬安姊姊」直言，大家傳送「在嗎」、「有空嗎」這類訊息之前，最好把話一次講完，否則對方根本不清楚你的目的。貼文曝光後，引發不少人共鳴，「收到這種訊息我都不回，看接下來會不會有後續，再決定要不要讀」。

不少人都覺得LINE收到「在嗎」、「有空嗎」，不把話一次講完的訊息很煩人。（示意圖／資料照）

網紅「喬安姐姐」近日在Threads上發文表示，「請大家在發送『在嗎』、『有空嗎』之前，把後面要講的東西也一併打上去，這樣人家才可以決定在不在、有沒有空，謝謝」。

貼文曝光後，吸引超過35萬次瀏覽、1.8萬人按讚，大部分網友都選擇不讀不回，「我會不讀不回，如果對方一直不主動講要幹嘛，我就會一直擺著，真的麻煩有什麼事情就直接講」、「收到『在嗎？』這種訊息我都不回，看接下來會不會有後續再決定要不要讀」、「我很討厭用這種方式問完，然後人就消失的」、「不要怪人家為什麼不已讀你，有事請直接說」。

還有網友指出，「非常認同，另一種是問『可以請你幫忙嗎？』然後也不講什麼忙，我怎麼知道可不可以幫」、「這樣真的超煩，可能我現在有10分鐘的空，結果你要跟我討論30分鐘，那怎麼可以？」

