LINE詐騙手法又爆新招！官方急公告：做1事帳號秒被盜

LINE官方近日在部落格緊急示警，近期收到許多用戶回報，LINE帳號被盜了，查看原因發現，有新的盜取LINE帳號手法。不法分子以免費優惠如遊戲虛寶為餌，要用戶把LINE綁定指定的一組Apple或Google帳號，這時帳號就被盜走了，LINE官方也公布詳細手法，呼籲民眾提高警戒。

LINE官方部落格指出，壞人以免費好康，像是遊戲虛寶為誘因，請用戶使用自己的LINE，綁定指定的一組Apple或Google帳號。甚至，還會額外要用戶提供LINE簡訊認證碼，以及回傳LINE設定畫面來確認。這麼一來，用戶LINE帳號就直接被對方偷走了。

LINE官方提醒，LINE帳號額外綁定Apple或Google帳號，本來是有好處的，那就是當用戶的LINE出問題時，比較有機會找回原帳號，才能保存許多人最在意的好友名單，跟所備份的聊天紀錄。但前提是，所綁定的Apple或Google帳號，不能是別人的，甚至是陌生網友提供的，這樣反而會讓LINE帳號被盜。

官方最後強調，要避免LINE被盜，須注意3重點，分別為免費好康可能有詭；「LINE認證碼」只有自己換機才需要，有人索取就是詐騙；LINE帳號綁定Apple或Google帳號有好處，那就是帳號被盜時，較有機會找回帳號。但是不可以綁定別人的Apple或Google帳號。

