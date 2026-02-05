LINE講電話沒聲音！內行教「關掉1鍵」正常了 不用重新開機

科技中心／朱祖儀報導

LINE是台灣人常用的聊天平台之一，但近來有網友抱怨，使用LINE打電話，沒有通知也沒有聲音，好奇到底該如何解決？對此，有內行人指出，除了更新或刪除Whoscall APP之外，也可以將「整合iPhone通話功能」關閉。

日前有不少人發現，使用LINE通話時常常沒有聽不到對方的聲音。當時Whoscall團隊出面表示，他們針對iOS版本「自動網站檢查」優化耗電問題，意外造成部分用戶使用LINE通話品質不穩定，提醒用戶可更新版本解決問題。

但有網友在Threads指出，自己沒有下載Whoscall，但LINE通話品質依舊不穩定，且原本以為大家都一樣，但問了身邊朋友才知道，只有她自己碰到類似問題，「到底什麼問題？」

對此，有內行網友，其實LINE通話異常不完全是Whoscall的問題，建議可以關閉「整合iPhone通話功能」跟「整合iPhone通話記錄」2項功能即可。若想關閉功能，可先進到LINE設定，並下滑點選「通話」，再將「整合iPhone通話」及「整合iPhone通話記錄」關閉。

