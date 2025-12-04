LINE貼圖揭曉2025年度榜單 最愛用表情回應「讚」

記者李鴻典／台北報導

LINE貼圖2025年度榜單今（4）日揭曉，今年排行榜上角色IP百花齊放，除有全年火熱的吉伊卡哇，更有社群話題引領帶動入榜的角色，透過貼圖內容的互動設計，創造聊天室多元傳送樂趣。

表情回應功能大獲用戶喜愛，最多人使用的表情為各式各樣的「讚」。

今年原創榜單最大亮點是由NishimuraYuji(西村優志)創作的「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」和Nagano創作的吉伊卡哇，雙雙攻佔「十大原創貼圖」和「五大原創表情貼」年度榜單，「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」同時登上「五大原創主題」年度榜單Top1！進一步觀察，「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」和吉伊卡哇的超人氣背後，包含四大關鍵，長期耕耘持續累積作品、社群互動討論推波助瀾、接地氣又生活化的中文翻譯、創造互動的貼圖內容設計。而首次擠進前十大的年度黑馬「醜嫩狗勾」、「那隻水母」，皆以生動富創意的內容設計，對社群熱門趨勢敏銳度高，成為20世代用戶的最愛，推升兩位新星進入排行榜。

從官方貼圖的榜單中觀察，國際角色品牌陸續與台灣人氣角色跨界聯名，如「動來動去！不可思議的寶可夢貼圖」是由「貓貓蟲咖波」創作者亞拉所繪製、三麗鷗與「變種吉娃娃」創作者共同推出「人魚漢頓 x 變種吉娃娃 聯手鬧事動態貼圖」、及三麗鷗與野生喵喵怪創作者胸毛公寓共同推出「大耳狗喜拿與喵喵怪的小日常」與「布丁狗與喵喵怪的貼貼」等聯名貼圖，展現人氣角色不同風格，創造雙倍吸引力，更讓角色觸及不同的用戶群，將觸角推向海外市場。

而今年上線的全新「表情回應」功能大獲用戶喜愛！據統計，每月使用「表情回應」的不重複用戶數已達940萬，也同步推升「表情貼」的多元玩法，不論是「單張作為小貼圖傳送」、「加入文字訊息內強調語氣」、「用表情貼做訊息回應」，豐富的使用方式大大激發創意，讓今年的表情貼創作，擁有更多場景運用，以更直覺的方式傳達情緒與反應。

LINE貼圖也首度公布：表情貼使用在「表情回應」功能，最多人使用的表情為各式各樣的「讚」，深刻傳遞肯定的正面情緒。

IP跨界聯名成趨勢！三麗鷗、寶可夢聯名台灣創作者共創榮景

LINE貼圖長期支持在地創作能量，2025年台灣市場創作者平均累計銷售額再創新高，TOP 10已高達16億日圓，本土創作不只蓬勃發展，貼圖創作也商機無限。

台灣創作者的IP角色陸續透過跨界聯名，展現創意並推升雙方能見度，成為延伸到海外市場的重要力量。

近年，台灣創作者的IP角色也陸續透過跨界聯名，展現創意並推升雙方能見度。三麗鷗（SANRIO）持續推出新作展現多元風格，亦藉由旗下角色與台灣創作者IP角色聯名後，成功掀起熱潮，不論是三麗鷗攜手厭世搞怪的「變種吉娃娃」推出「人魚漢頓 x 變種吉娃娃 聯手鬧事動態貼圖」，以「怪萌雙雄」之姿推出動態貼圖大受歡迎，或是三麗鷗與野生喵喵怪創作者胸毛公寓共同推出「大耳狗喜拿與喵喵怪的小日常」與「布丁狗與喵喵怪的貼貼」聯名貼圖，運用三麗鷗既有角色魅力與野生喵喵怪可愛賣萌語感，讓喵喵怪、喜拿和布丁狗有全然不同的有趣呈現；另外，由「貓貓蟲咖波」創作者亞拉繪製的「動來動去！不可思議的寶可夢貼圖」，以圓滾滾姿態描繪寶可夢經典角色，不僅受台灣用戶喜愛，在日本上架也獲得好評。

由此可見，跨界聯名的貼圖創意，不只展現內容可塑性與國際市場接受度，更成為延伸到海外能見度的重要力量，堆砌台灣原創角色的跨文化吸引力。

最強「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」登「年度原創貼圖」榜首

療癒小可愛「吉伊卡哇」首次入榜！「醜嫩狗勾」與「那隻水母」成最強黑馬

今年十大原創貼圖排行極度吸睛，在社群媒體上爆紅的「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」貼圖，創作者從戀愛到家庭情境等情侶和家人間的互動創作，像戀愛兔貼圖以「你外遇！」、「你不愛我了」等俏皮又情勒字眼，以及另一個廣受台灣用戶喜歡的「GOKIGEN PANDA - 開心熊貓 -」，內容設計以孩子和媽媽間互動，包括「馬麻 聽我說～」、「我是媽媽唷」等內容，成功帶動用貼圖跟媽媽撒嬌的風潮，幽默趣味內容引發廣大用戶熱烈討論，奪得榜首實至名歸！

最強「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」登「年度原創貼圖」榜首。

超高人氣的「吉伊卡哇」以「可愛和情緒共鳴」為核心首次入榜，個性鮮明、極度生活化的反差萌吸引各世代粉絲，創作者Nagano十年來不斷挑戰創新，持續拓展各種角色，近期更是透過「吉伊卡哇」圈粉無數，每個角色又萌又療癒的表情與動作，都與台灣用戶產生共鳴，人氣續創新高。兩大角色同樣透過社群互動推波助瀾，接地氣的中文翻譯成台式語言，與粉絲更親近自然形成高度共鳴，讓創作內容跨國交流無障礙。此外，創作者NishimuraYuji和Nagano皆在貼圖平台上長期耕耘，持續累積多元創作，作品推陳出新快速，結合創意並跟上趨勢，也成為這兩大IP勢不可擋的關鍵。

首次擠進前十大的還有「醜嫩狗勾」、「那隻水母」，堪稱今年最強黑馬與後起新星！「醜嫩狗勾」化身厭世上班族反應社畜心聲，也幽默呈現情侶霸道總裁式的互動情境，大獲年輕族群喜愛；「那隻水母」則即時掌握市場趨勢與議題熱點，創意滿點又貼近生活，讓粉絲用戶在聊天室大玩圖戰。

表情貼多元玩法創意無限 精準傳遞內心劇場

「表情貼小傢伙(暫定)」魅力無窮 榮登「官方表情貼」年度冠軍

廣受社群喜愛，被台灣網友戲稱為「地瓜球」的「表情貼小傢伙(暫定)」，不負眾望奪得「年度官方表情貼」冠軍！黃色圓滾滾的小傢伙萌度爆表，多樣化的豐富情緒，讓用戶精準傳遞各種內心小劇場。不論是單張傳送、多圖組合、搭配文字、表情回應，各種實用情境與互動搭配，讓粉絲愛不釋手！每有新系列推出，都造成社群轟動，更在聊天室創造各種樂趣。

表情貼多元玩法創意無限，表情貼小傢伙(暫定)榮登官方表情貼年度冠軍。

因應全新「表情回應」功能上線，讓「表情貼」持續大放異彩！「表情貼」的多元創新玩法也讓「年度原創表情貼榜單」競爭激烈。首次入榜的超人氣「吉伊卡哇」與「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」，以活靈活現的表情，讓各種情緒都傳遞到位。第三名則由「實用標籤表情貼」奪下，標籤上的各種文字、數字、符號透過「表情回應」功能，輕鬆傳達重要訊息，完全是懶人福音。

原創主題榜單風格多樣－浪漫療癒、外星怪誕、虛擬角色、冒險手遊皆獲喜愛

今年「原創主題榜單」持續展現各種多變風格，台灣創作者「KINGJUN」以粉嫩螢光色調、怪誕外星生物角色聞名拿下第二，鮮明色彩和簡單可愛的角色設計，讓其作品不只獨具一格，運用在主題上更加充滿展現獨特風格，廣受粉絲喜愛。療癒系角色前輩－卡娜赫拉的「P助（piske）和兔兔（usagi）」、銀河冒險人氣手遊「崩壞：星穹鐵道」、以及VTuber－hololive推出的「八周年紀念煙火秀主題」都榜上有名！

「表情貼」因「表情回應」功能上線今年大放異彩，人氣爆棚的「吉伊卡哇」拿下競爭激烈的原創表情貼排行榜首。

最後，人氣當紅的「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」登上榜首，充滿浪漫氛圍的粉色系和愛心滿溢的主題背景，絕對讓粉絲從早到晚都洋溢幸福。

原創主題榜單風格多樣，浪漫療癒、外星怪誕、虛擬角色、冒險手遊皆獲喜愛。

「2025我的貼圖回顧」正式開跑！快來解密你的年度榜單

透過年度榜單，回顧了這麼豐富多元的貼圖作品，今年的你用了哪些呢？「2025我的貼圖回顧」（註）即日起正式開跑！快來看看今年你傳送了多少貼圖與表情貼？想知道你這一年來最常用哪些貼圖嗎？最愛的貼圖創作者是誰？今年活動呼應「表情回應」上線後，大幅推升表情貼市場熱度，首次揭露用戶「最愛的表情貼創作者」、「全年傳送表情貼總數」，另外還提供「個人貼圖情緒雷達」，讓你一目瞭然自己的貼圖溝通風格，快來解密你今年的貼圖榜單吧！

「2025我的貼圖回顧」正式開跑！快來解密你的年度榜單。

2025我的貼圖回顧：https://lin.ee/VeYXiMb

活動時間：即日起到 2025年12月12日 23:59 止

此統計需要用戶於LINE「設定」中「隱私設定」的「提供使用資料」開啟「聊天室資訊」方可納入分析。

計算方式為貼圖2024年11月20日至2025年11月19日、表情貼 2024年12月3日~2025年11月19日用戶使用付費、免費及獲贈貼圖/表情貼的傳送。活動相關個資處理說明請參考活動辦法（連結），僅統計用戶使用服務行為，LINE無法得知個別用戶使用細節。

貼圖資訊的取得皆載明於隱私權條款中，並需經用戶同意方得使用。

