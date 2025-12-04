LINE貼圖2025榜單揭曉！戀愛兔與吉伊卡哇奪冠 年度回顧上線查個人最愛用

表情回應功能大獲用戶喜愛，最多人使用的表情為各式各樣的「讚」。圖／LINE台灣提供

LINE 貼圖今（4日）公布 2025 年度排行榜，日本創作者Nishimura Yuji（西村優志）的「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」與 Nagano 創作的「吉伊卡哇」展現高人氣，雙雙攻占「十大原創貼圖」與「五大原創表情貼」榜單。其中，「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」更奪下「五大原創主題」冠軍，成為今年最大贏家。此外，今年新推出的「表情回應」功能帶動表情貼使用率，每月不重複使用人數達 940 萬，顯示用戶互動模式正朝向更直覺、多元的方向發展。

觀察今年原創榜單，西村優志與 Nagano 的成功並非偶然。LINE 分析，這兩大 IP 之所以能長期霸榜，歸功於四大關鍵因素：長期耕耘累積作品量、高頻率的社群互動討論、接地氣的中文翻譯以及具互動性的貼圖設計。以「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」為例，其貼圖中「你外遇！」「你不愛我了」等生活化且帶有情緒勒索趣味的台詞，精準打中台灣用戶的聊天情境；而「吉伊卡哇」則以可愛與情緒共鳴的反差萌，成功吸引各年齡層粉絲。

最強「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」登「年度原創貼圖」榜首。圖／LINE台灣提供

除了熟面孔外，今年榜單也出現兩匹黑馬。「醜嫩狗勾」以厭世上班族心聲及霸道總裁式的情侶互動，獲得 20 世代年輕族群青睞；「那隻水母」則憑藉對社群熱門議題的敏銳度，成為聊天室「圖戰」的首選，兩者皆首度擠進年度前十大。

台灣創作者的IP角色陸續透過跨界聯名，展現創意並推升雙方能見度，成為延伸到海外市場的重要力量。圖／LINE台灣提供

官方貼圖方面，國際 IP 與台灣創作者的跨界聯名成為新趨勢，如三麗鷗分別與「變種吉娃娃」「野生喵喵怪」合作，以及寶可夢與「貓貓蟲咖波」的聯名作品，不僅在台灣熱銷，更成功將台灣原創角色推向日本等海外市場。

在經濟效益方面，LINE 貼圖持續為創作者帶來可觀收入。2025 年台灣市場前十大創作者的平均累計銷售額已達 16 億日圓（約新台幣 3.3 億元），創下歷史新高，顯示台灣本土創作能量蓬勃發展，貼圖經濟規模持續擴大。

今年上線的「表情回應」功能，徹底改變了用戶的溝通習慣。數據顯示，該功能上線後，表情貼不再僅限於穿插在文字中，更多用戶傾向將其作為獨立貼圖或針對訊息進行回應。LINE 統計發現，在表情回應功能中，各式各樣的「讚」是使用頻率最高的圖案，顯示正面肯定的情緒在社群溝通中仍占主導地位。年度官方表情貼冠軍則由被網友暱稱為「地瓜球」的「表情貼小傢伙（暫定）」奪得，其多變的表情滿足了用戶展現內心小劇場的需求。

表情貼多元玩法創意無限，表情貼小傢伙(暫定)榮登官方表情貼年度冠軍。圖／LINE台灣提供

「表情貼」因「表情回應」功能上線今年大放異彩，人氣爆棚的「吉伊卡哇」拿下競爭激烈的原創表情貼排行榜首。圖／LINE台灣提供

隨著年度榜單公布，LINE 也同步推出「2025 我的貼圖回顧」活動。即日起至 2025 年 12 月 12 日止，用戶可透過活動頁面查詢個人年度貼圖傳送量、最常用的創作者以及個人貼圖情緒雷達。透過數據化的回顧，用戶不僅能檢視自己的溝通風格，也能發掘更多有趣的貼圖作品。

2025我的貼圖回顧

https://lin.ee/VeYXiMb

活動時間：即日起到 2025年12月12日 23:59 止



