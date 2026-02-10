LINE超人氣表情貼不是地瓜球！官方出面正名

▲近兩年LINE超人氣免費表情貼被大量使用，昨（9）日 LINE Taiwan 官方社群特別現身正名，這款貼圖「不叫地瓜球」，本名是「表情貼的小傢伙」。（圖／LINE）

[NOWnews今日新聞] 台灣最多人使用的通訊軟體 LINE，這兩年開始有一款超人氣免費表情貼被大量使用，黃色圓滾滾的模樣超可愛。不過，昨（9）日 LINE Taiwan 官方社群特別現身正名，這款貼圖「不叫地瓜球」，本名是「表情貼的小傢伙」，瞬間引發大批粉絲驚呼：「難怪想買都找不到」，但也不打算把愛稱地瓜球改掉！《NOWNEWS》也整理出「表情貼的小傢伙」的爆紅歷程，這個小可愛在日本也很受歡迎哦！

LINE 超人氣免費表情貼不叫地瓜球！官方親曝本名

近日有網友在 Threads 上發起第二屆《沒人知道的冷知識》大賽，結果意外釣出 LINE Taiwan 小編，並貼出了 LINE 內建的免費表情貼頁面，隨後解釋：「他的本名叫小傢伙，不是地瓜球！」

貼文曝光後，立刻讓不少粉絲驚呼「原來不叫地瓜球喔，難怪我想付費買它的新圖都找不到」、「第一眼看到就覺得是地瓜球了」、「不管，我說他是地瓜球他就是地瓜球」、「地瓜球真的好適合他喔！台灣在地化稱呼不好嗎」。

▲表情貼的小傢伙存活在每個LINE使用者的表情貼區域中。（圖／LINE）

表情貼的小傢伙2年間爆紅！聲勢超車前輩熊大、兔兔

事實上，這款名叫「表情貼的小傢伙」的免費表情貼圖，最早出現在2024年11月，當時 LINE 進行重大更新後，將原本免費提供的 Emoji 表情全數翻新，而原本單調的黃色小人也全面換成「表情貼的小傢伙」。

至於「表情貼的小傢伙」的作者，則是由日本 LINE 官方聘請插畫家「匿名希望（TOKUMEI KIBOH）」負責設計，針對經典 Emoji 進行風格優化，推出後廣受好評，在日本、台灣都累積了大量粉絲。

▲「匿名希望」後續又在 LINE STORE 推出數款「表情貼的小傢伙」新版表情貼，包含多種可愛又呆萌的造型，台灣目前也能購買到 7 種付費新圖。（圖／LINE STORE ）

隨後，「匿名希望」又在 LINE STORE 推出數款「表情貼的小傢伙」新版表情貼，包含多種可愛又呆萌的造型，台灣目前也能購買到 7 種付費新圖，皆為表情貼，價格統一為新台幣 60 元。

在 2025 年 LINE 官方公布的貼圖榜單中，被戲稱為地瓜球的「表情貼小傢伙（暫定）」也在官方表情貼排行榜中拿下冠軍頭銜，甚至是付費款表情貼登上榜單！目前「表情貼的小傢伙」聲勢可說是幾乎超車前輩熊大、兔兔，成為 LINE 官方當紅的貼圖明星。

▲ 2025 年 LINE 官方公布的貼圖榜單中，被戲稱為地瓜球的「表情貼小傢伙（暫定）」也在官方表情貼排行榜中拿下冠軍頭銜。（圖／LINE）





