LINE追蹤、電話訪查 新北動保處強化認養服務

〔記者羅國嘉／新北報導〕為掌握毛寶貝認養後的居家適應情形，新北市動物保護防疫處持續透過官方LINE追蹤、委託廠商電話訪查等方式與飼主聯繫，確保每年近4000隻被認養動物在新家都能安心成長。民眾完成認養後，可加入動物之家Line回傳生活照，並參加寵物照護課程與線上直播，獲得專業照護知識；局處也定期辦理生命教育課程與獸醫師直播，協助飼主提升照護能力。

動保處長楊淑方說明，民眾前往動物之家及認養小棧認養毛寶貝，須年滿18歲，並攜帶身分證到場，觀看生命教育影片並通過認養評估後即可完成手續；除基本飼主資訊，也需提供第二聯絡人電話以便後續聯繫。認養貓隻者需攜帶硬殼提籠，並出示3張照片包含完整飼養籠、防護窗戶，以及可同時看到籠、窗戶與家中環境的角度照片。完成認養程序後，飼主將加入動物之家LINE回傳毛寶貝生活照，如照護上有問題，可透過線上諮詢，由動物之家人員及志工提供協助。

廣告 廣告

楊淑方指出，完成訪查的飼主可參加抽獎，有機會獲得超商禮券。為強化生命教育，板橋動物之家「毛寶貝生命教育中心」定期辦理寵物照護與訓犬課程；並與新北市獸醫師公會合作推出「Vets on air 獸醫師與您暢聊毛寶貝」直播，每月隔週四晚間9點在臉書同步分享診療與照護新知。

楊淑方表示，民眾接獲電話訪查或LINE追蹤時可安心配合，共同給予毛寶貝穩定的家。至新北市8所動物之家及認養小棧認養，可獲得「寵物白金卡」，享狂犬病疫苗終身免費、一年份犬貓基礎疫苗免費施打及一次寄生蟲預防投藥等福利。針對高齡或長期收容犬貓，動保處亦推動「犬貓回春雙響炮計畫」，提供終身免費醫療諮詢、定期健檢與飼料用品補助，協助飼主無憂領養。

【看原文連結】

更多自由時報報導

阿姨忘記藥名「畫火柴人」求助 型男藥師秒懂網封通靈王

LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

雙北有感！花蓮近海19:24規模5.7地震 最大震度4級

