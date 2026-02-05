LINE通話完全沒聲音 內行曝關閉1功能秒解決

自從蘋果去年底釋出iOS 26.1版本，不少iPhone用戶的LINE出現大量問題，有人訊息要等好幾秒才會出現，更有人發現撥打語音、視訊通話時完全沒聲音，至今未曾改善；有民眾分享，若遇到打電話沒有聲音的問題，可以嘗試關閉「整合iPhone通話」功能。

蘋果釋出iOS 26.1版本後，LINE出現不少問題，不少iPhone用戶抱怨通話被干擾，也有人指出收到訊息後，點開查看卻要等好幾秒才會跳出新訊息，如今還有民眾指出，自從更新手機後，不論是語音通話還是視訊通話通通都沒聲音，且重新開機、重新安裝LINE都完全沒有救，不知該如何是好。

有網友分享，如果打電話沒有聲音，或是電話一直接不起來，可以嘗試關閉「整合iPhone通話」功能，可以在LINE的設定、通話裡面找到這個選項，關閉後雖然不能以iPhone的來電畫面接聽LINE電話，但LINE的通話功能不知為何就會恢復正常，推薦其他人嘗試看看。

另外，日前防詐軟體「Whoscall」與LINE衝突，導致LINE通話異常，事後「Whoscall」釋出新版本修復問題，iPhone用戶若有LINE語音通話的問題，也能確認「Whoscall」是否已更新到最新版本。

